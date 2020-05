Una batalla en las ciencias recorre el mundo. Se ubica en laboratorios, hospitales y en los cuerpos de animales y personas. El enemigo es común. Los caminos para vencerlo, diversos. Una dinámica muy veloz de colaboración y competencia para producir métodos de diagnóstico más rápidos, más precisos y más baratos; un tratamiento eficaz y económico; y una vacuna de producción masiva y de distribución mundial contra el Covid-19 ha puesto a las mejores y más brillantes mentes al servicio de esta causa.

Un virus desconocido hace tan solo seis meses tiene secuenciado su genoma, aislados los anticuerpos que lo combaten, fases de prueba en tratamiento y vacunación además de múltiples aplicaciones de diagnóstico. Se han diseñado nuevos dispositivos médicos de protección y ventiladores económicos. Una ingeniería sanitaria de emergencia instala plantas de oxígeno en horas y levanta hospitales en terrenos baldíos en cuestión de días.

La necesidad agudiza el ingenio. Pero la competencia multiplica nuestra velocidad de logro. Por la gloria o por la vida, no hay día que no tengamos noticias de los notables avances que dan esperanza a la humanidad. Pocos dudan que una vacuna sacará al mundo de la muerte y la recesión. La pregunta hoy no es quién lo hará, sino, ¿quién lo hará primero?

Todo el avance científico no está organizado en un organismo central de planificación. Laboratorios, universidades, institutos de investigación con financiamiento privado, público o mixto están liderando esta carrera. En algunos países el Estado se mete hasta los codos (lo cual no acelera las cosas), en otros, solo financia y, en otros, la ciencia corre sola en el sector privado. Cualquiera sea el caso, esta es una carrera que todos quieren ganar.

Para los que tenían la esperanza que eso mal llamado “nueva normalidad” se acomode a su particular utopía, sobre todo si es socialista y tiene al Estado como planificador central y propietario de los medios de producción, esta competencia mundial no encaja en su paraíso. Pues resulta que la investigación científica, bajo ciertos parámetros éticos, es libre. Sin esta libertad, es imposible la adquisición de conocimiento. Sin curiosidad y pensamiento crítico es imposible el descubrimiento. Por eso, una vez más, en esa libertad está la salvación de la humanidad. Solo sociedades libres pueden alcanzar los más altos estándares de investigación. Los autoritarismos pueden invertir más, pero ahuyentarán a sus científicos al subordinarlos a sus requerimientos políticos.

Son ya tales los costos de la recesión mundial provocada por la pandemia que, cualquiera sea la necesidad de financiamiento para la producción y distribución, estos serán cubiertos. ¿Cómo? En esto falta acuerdo. En ese plano son los Estados los que deben buscar mecanismos de colaboración que son indispensables. No puede quedar nadie fuera por una razón no solo humanitaria sino también utilitaria. Si queremos tener un mundo conectado de manera presencial, cualquier brote, en el más pequeño y alejado lugar del planeta, es una amenaza. Solo queda detener todas las amenazas a la vez.

En nuestro país hemos importado mucha más ciencia de la que hemos producido. No por falta de talento, mucho del cual migró para ponerlo a disposición de quien pudiera financiarlo. La falta de interés del sector público y privado ha corrido a la par. Ha sido una mala apuesta. Hay muchas preguntas para responder que podrían alentar investigaciones aplicadas en Perú. Por ejemplo, ¿por qué hay menos casos y mucho menos fallecidos en ciudades por encima de 3,000 metros de altura? Hasta ahora hay hipótesis, pero ninguna investigación. Tal vez el gran aporte científico peruano está en las alturas de los Andes adonde volteamos a mirar poco. ¿Alguien que quiera competir?

