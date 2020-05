Luego de una larga y poco edificante jornada, el Congreso de la República le otorgó la confianza al gabinete que preside Vicente Zeballos. No ha sido, precisamente, un momento feliz para la democracia, de modo que el primer acto solemne del nuevo Congreso ha sido el espectáculo del fujimorismo, UPP y el Frente Amplio votando contra la confianza de memoria, ratificando la máxima de que los extremos a fin de cuentas son lo mismo y se unen.

La exposición del premier fue detallada en lo tocante a la actividad del Gobierno en el interregno parlamentario luego de la disolución del Parlamento el 30 de setiembre pasado. De su lectura se puede concluir que a despecho de lo que señalaba la mayoría del extinto Congreso, el Ejecutivo no se deslizó hacia un carnaval de normas de urgencia como señal de que ese propósito buscaba la mencionada disolución. En cambio, fue dispersa respecto a la estrategia frente a la pandemia más allá de presentar un listado de decisiones adoptadas y desembolsos de recursos dispuestos.

Se esperaba una respuesta poco solvente del Parlamento, aunque no en la dimensión mostrada en el debate. Si se hacen a un lado sólidas intervenciones cuyo número no superan los dedos de una mano, el Legislativo ofreció un solo de baja percepción de la realidad nacional y un preocupante desconocimiento de los datos más sensibles de la actual etapa. Fue notoria la diferencia con los dislates que acostumbraba brindar el fujimorismo, pero no hubo una contraparte de calidad.

En ese contexto, el Gobierno no ha sido exigido para suministrar precisiones y compromisos respecto de la reactivación, lo que no solo deja un aspecto sensible de esta etapa sin ser debatido con seriedad, sino que abre la puerta a renovadas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, medida por medida, con espacios tanto para los extremismos y resistencia a la rectificación de errores. Es lamentable que cuando tocaran los asuntos relacionados con la reactivación, el común denominador haya sido el análisis superficial y la falta de información.

Luego de este episodio, al haber sido confirmado el gabinete en sus funciones, debería tenerse sobre la mesa lo que debió estar claro en el debate extraviado, es decir, los pasos inmediatos que el Ejecutivo dará para controlar la pandemia y las políticas luego de terminada la cuarentena. A más de dos meses de iniciadas las funciones del actual Congreso también se precisa de una agenda parlamentaria en limpio, salvo que la conclusión tácita sea que el plan es no tener plan, la manera como ha funcionado el Legislativo en esta etapa.