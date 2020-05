Promesas imposibles del Midis

En varias entrevistas de mediados de mayo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, y la viceministra de prestaciones sociales de esa entidad, Patricia Balbuena, respondieron a los medios cuando les preguntaron que si algún ciudadano no salía identificado para recibir el bono universal, que podría registrarse para que evaluaran su caso. No es así: las formas que ha usado el Gobierno para decidir a quién entrega el subsidio han dejado abandonados a miles de peruanos.

Una mujer que trabajaba en la economía informal y que no ha vuelto a laborar desde el 15 de marzo comenta: “Mi hijo es casado, tiene su familia, pero (en su DNI) tiene la dirección de mi casa: le ha salido el bono universal. Cuando yo quiero pedir, me sale que no puedo porque ya uno de mi familia recibió”.

Una adulta mayor que vive con un pensionista intentó registrarse en la plataforma registronacionaldehogares.pe -el sitio mencionado cuando los periodistas preguntaban al Midis: “¿dónde deben inscribirse los que no salen seleccionados?”-. Tampoco pudo. Y así, miles intentan colocar sus datos pero no pueden hacerlo, y no es porque la plataforma siga caída: el sistema no los admite.

La socióloga Marisa Glave ha hecho notar que el listado de los que pueden cobrar el bono no incluye a personas sin hijos y sin pareja. ¿Por qué? El Midis tendría que reconocer que el Estado no es capaz de identificar a quienes requieren el subsidio.

