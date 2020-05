La batalla de la cuarentena

La Universidad de Washington ha proyectado que para el 4 de agosto próximo el Perú habrá tenido 19 mil muertos por Covid-19, a tono con la predicción de la OMS sobre que América del Sur es ahora el epicentro de la pandemia y nuestro país uno de los más azotados, a pesar de las medidas de confinamiento social adoptadas en marzo.

En una línea de conclusiones parecidas, especialistas de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad Nacional de Ingeniería realizaron un estudio que estimó que el mes de agosto se tendrán entre 8 mil y 10 mil muertos. Si se establece que el pico de expansión del virus fue entre el 5 y 19 de mayo, para mediados de julio se tendrían 185 mil contagiados, y si se establece que este pico fue entre el 7 y 26 de mayo, en julio tendríamos 220 mil contagiados.

Es cierto que una discusión pendiente es la de la meseta. Enfrascados en ella, cuyo centro es determinar si hemos llegado a un punto a partir del cual la tasa de contagios descenderá, no se debería perder de vista que la pandemia se encuentra activa y que con meseta o sin ella, con más o menos palabras arregladas −como “meseta fluctuante” o “meseta irregular”−, es preciso aquilatar que queda un gran trecho por delante. Tiene razón el especialista Eduardo Gotuzzo, cuando señala que “uno no solo tiene que mirar que ayer hubo tantos contagiados, fallecidos y diagnósticos, hay que preocuparnos más por los hechos que por los formalismos, aparentemente estamos llegando a un tope, pero todavía no lo estamos viendo. El 30% de pacientes graves está falleciendo antes de llegar al hospital”.

La idea imperiosa con estas proyecciones en la mano es impedir que se materialicen. Para ello, se han suministrado un conjunto de alternativas. La más importante de ellas es no perder la batalla por la cuarentena, una pugna dentro de la gran lucha por la pandemia, para lo cual el Gobierno debe hacer uso al mismo tiempo de los mecanismos de orden público y de protección social, ayudando a los más vulnerables que desafían el aislamiento, para trabajar con bonos y canastas de alimentos.

Dos medidas esenciales y complementarias son evitar los focos de infección, como el del transporte público, sobre el que queda claro que la autoridad municipal tiene problemas para mantener el control; y poner en funcionamiento en toda su capacidad el primer nivel de atención −las postas y los centros de salud− para descongestionar los hospitales, atender a los pacientes leves y en la primera fase de la enfermedad, realizar diagnósticos y fomentar el aislamiento temprano de los contagiados.