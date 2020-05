Reflexiones Pandémicas

Una pareja que dio positivo en la prueba rápida del coronavirus y que, para poder seguir trabajando en los mercados, consiguió falsificaciones de resultados para presentarse como negativos. Fieles al lado oscuro del ingenio peruano (viveza criolla de siempre), definitivamente, ya hay pequeños “emprendimientos” con tradición azangarina que pronto se replicarán.

Personas que habiendo dado positivos en la prueba rápida ofrecen a la gente la cura contra el covid 19 en centros médicos truchos a pesar de que esta aún no existe. Cuando los intervienen, escupen y tosen a la autoridad.

Emprendimientos de transporte que, ante la gran demanda de movilización interprovincial, adulteran pases de tránsito o los utilizan mal para poder ofrecer el servicio a ciudadanos desesperados que, incluso, aceptan un eventual pago de coimas en el camino.

Se habla mucho de los falsos negativos, pero muy poco de los falsos positivos que pueden arrojar las pruebas rápidas. Dependiendo del fabricante, puede haber hasta un 30% de resultados de lo que se conoce como reacción cruzada a por lo menos cuatro cepas de coronavirus causantes de los resfríos comunes que no son covid 19.

Negligencia generalizada a la que la necesidad y la sobrevivencia no justifica. Se puede comprender la desesperación de los compatriotas que no tienen trabajo ni bono y que se ven en la imperiosa disyuntiva de salir a las calles a buscársela asumiendo el riesgo de ser contagiados o contagiar para no sucumbir ante el hambre. Lo que no se entiende es por qué nos cuesta tanto el distanciamiento social, por qué no hacemos el esfuerzo de hacer lo mismo, pero tomando en cuenta el metro de distancia.