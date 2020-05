Desnudos de izquierda y de derecha

La terrible crisis de salud y económica que sufre el Perú por la pandemia no solo desnudó profundas brechas y desigualdades sociales que se deben encarar, sino, también, la dificultad tanto de la derecha como de la izquierda para entender el fondo del problema y plantear soluciones que vayan más allá de la superficie del mismo.

Por la diestra, un distinguido grupo de políticos, intelectuales y profesionales que, con pocas excepciones, son gente de derechas, difundió el lunes una ‘carta abierta al Perú’ con un pronunciamiento que manifiesta su preocupación por las “iniciativas y tentaciones de corte populista” –como las que, efectivamente, están ocurriendo en el Congreso–, en las cuales los firmantes perciben “un alejamiento a las líneas maestras del desarrollo social y el crecimiento económico que nuestro país ha venido experimentando en las últimas décadas”, y concluyen instando a “que el país retome el camino del progreso y desarrollo que, con mucho esfuerzo, juntos habíamos logrado”.

Por la siniestra, un distinguido grupo de políticos, intelectuales y profesionales que, con pocas excepciones, son gente de izquierdas, usa la pandemia como caballo de Troya para demoler el esquema económico construido en el Perú en las últimas décadas, y plantea la urgencia de traerse abajo cualquier vestigio del mercado –desde un peaje hasta un interés bancario–, pues así esperan lograr el camino del progreso y desarrollo que aún no hemos logrado.

El problema es que, en general, derechas e izquierdas confunden el modelo económico –que sí genera recursos para financiar servicios públicos fundamentales de calidad en salud, educación, seguridad y justicia– que, sin embargo, no se concretan; con el modelo de desarrollo, algo que, por ejemplo, el politólogo Alberto Vergara viene planteando hasta el cansancio. No se entiende que el progreso de todos no iba tan bien, que el equilibrio macro no basta si hay desequilibrio social, que el supuesto paraíso no se arruina por los taxi-colectivos o los peajes, y que tampoco se conseguirá condonando intereses o derogando la constitución para reponer ideas ya fracasadas.

El progreso de todos en el Perú es algo más complejo que el entendimientos de nuestras derechas e izquierdas.