Un momento de seriedad

El gabinete presidido por el titular Vicente Zeballos acude hoy al Congreso de la República para exponer la política general de Gobierno y recabar el voto de confianza para continuar en sus funciones.

Será la primera vez, desde el 30 de setiembre pasado, hace 8 meses, que el gabinete en pleno se presente ante el Parlamento teniendo como telón de fondo la búsqueda de la confianza. Aquella vez, el asunto de fondo era poner fin a un largo período de confrontación y de obstrucción por parte de un Congreso interesado en la defensa de tramas corruptas y su resistencia a las reformas. Esta vez, siguen siendo un asunto importante las reformas a lo que se superpone la grave emergencia nacional a causa de la pandemia de la Covid-19 y sus efectos en la salud, educación, seguridad y economía de los peruanos.

El Congreso que recibirá al gabinete es nuevo; ha sido elegido en enero y se supone que su elección representó una renovación formal de la representación y de sus contenidos. En gran parte no se ha cumplido el último de esos propósitos; el Congreso se ha deslizado rápidamente por prácticas internas de las que sus bancadas abjuraron en la campaña electoral y han dado paso a medidas populistas muy gravosas como la legalización de los colectivos informales. Ahora mismo, el Congreso tiene en cartera un paquete de proyectos para favorecer las invasiones o fomentar la xenofobia.

El debate de hoy es fundamental para efectos del tratamiento de la emergencia y la pandemia. Este asunto ineludible no impedirá que el Gobierno rinda cuentas de lo actuado durante el receso legislativo, especialmente de la legislación de emergencia dictada desde el 30 de setiembre. Y, por supuesto, deberá entregar una hoja de ruta en todas las áreas sensibles de la agenda pública de cara a las elecciones del año 2021.

Por esa razón, la agenda que congrega a los dos poderes del Estado demanda seriedad y la altura política ejemplar. Sería una falta de respeto a la cruda emergencia que atravesamos, a las víctimas de esta crisis y a los muertos que ambas partes ejecuten una discusión fuera de este contexto, con salidas de tono, intervenciones histriónicas o planteamientos ridículos.

En cambio, es urgente recuperar una hoja de ruta común que no evite el control al que tiene derecho el Congreso y la capacidad de ejercer la dirección del país a la que está obligado el Ejecutivo. Debate, control y cooperación. El Perú no está para la carcajada; por lo menos no la que provenga de los foros de debate público.