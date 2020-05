Solemos pensar que solo en países como el nuestro nos comportamos con irresponsabilidad, relajo y carentes de sentido común. Estamos convencidos, y hasta celebramos nuestra “originalidad” para sacarle la vuelta a la ley. Pero las imágenes de miles de bañistas en el Lago de los Ozarks, en los Estados Unidos, en las playas del Reino Unido o en los bares de Italia, en una suerte de locura colectiva, nos permiten concluir que no estamos solos y que la falta de racionalidad, actitud temeraria y precariedad no son exclusividad nuestra.

En la “nueva normalidad”, a la que nos debería haber obligado la pandemia, las cosas no parecen tan diferentes a la vida antes del Covid-19. El egoísmo sigue ahí, aún se impone nuestra comodidad, el “yo quiero”, sobre el bien común. Ese egoísmo e indiferencia por la que irresponsables conductores atropellaron y mataron a dos jóvenes ciclistas en los primeros días de liberarse el uso de autos particulares.

¿No vieron acaso el video en el que un ómnibus invadió un carril de emergencia para ganarle pasajeros a otro vehículo? Es lo de siempre. Las imágenes de las calles de Gamarra atiborradas de vendedores ambulantes, empujados por la necesidad y la pobreza, son también una demostración de que el mundo, como lo conocíamos, sigue ahí. Lo único diferente es que ahora un nuevo enemigo acecha y la muerte por coronavirus pasará a ser parte de lo normal.

Tal vez me gana el desánimo, pero no tengo muchas expectativas respecto a una nueva vida donde seamos más empáticos, responsables y compasivos. Me temo que, en lo esencial, nada ha cambiado ni lo hará.