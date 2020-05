Para algunos la mejor esperanza es recuperar el sistema socioeconómico hoy afectado por la pandemia. Para otros lo ideal sería que el virus le abra las puertas a un mundo igualitario. Luego están quienes se contentarían con algo de avance para la vida de los pobres que han visto revelado lo intenso de su postergación, sobre todo en la forma de servicios públicos.

Así, tenemos en el menú cosas como un retorno al viejo orden establecido, ajustes a la hegemonía neoliberal, un autoritarismo epidemiológico, el inicio de una era de progresismo social moderado por el capitalismo, o incluso un ciclo de cambios revolucionarios con la mirada puesta en el socialismo democrático.

¿Cuáles son las posibilidades? Las cartas, es decir los intereses, están sobre la mesa, pero aún no se conoce ni la extensión ni la dirección de los cambios que podemos esperar. Esto no le impide a cada sector de opinión promover su propuesta desde ahora, como si las medidas contra la pandemia ya fueran el inicio de un plan de reformas socioeconómicas.

Las cosas en este terreno no son nada claras ahora, y no lo van a ser más adelante. Se piensa en la vacuna como el gran reestabilizador, pero ella en sí misma quizás no pueda contra los efectos culturales, políticos y socioeconómicos de lo que estamos experimentando, y probablemente experimentemos más allá del 2020.

En algunos círculos con cierta capacidad de decisión política hay quienes no consideran necesario esperar lo que nos traerá el futuro. La propia coyuntura de crisis les parece el momento ideal para realizar cambios socioeconómicos de tipo permanente. Así, para cuando el virus desaparezca, todo estará consumado. En este empeño hay de todo.

Los únicos políticos que no proponen cambios de fondo son los que desean una vuelta al antiguo régimen, en el cual mal que bien seguimos viviendo. Eso está en su interés. Pero luego están los que consideran el momento actual ideal para la desembozada demagogia, que algunos llaman populismo, y en menor grado los que ven en el virus un heraldo de alguna forma de socialismo.

Cambios habrá de todas maneras. Pero es más razonable esperar que pase la pandemia que tratar de fabricarlos desde ahora.