Este diario ha iniciado la publicación de los datos agregados de los trabajadores de la primera línea de acción contra la pandemia de la Covid-19. Hasta la publicación del cuadro de médicos fallecidos, 33 de ellos habían sucumbido al efecto letal del virus. La mayoría proviene del interior del país: catorce de Iquitos (Loreto), cinco de Pucallpa (Ucayali), dos de Chiclayo (Lambayeque), uno de Piura, uno de Chimbote (Áncash) y otro de Lima provincias. Siete médicos son de Lima Metropolitana y dos del Callao.

No se puede dejar de señalar las perspectivas de esta dramática realidad. Hasta la fecha, se tiene 1.773 médicos infectados, según el Colegio Médico. De los contagiados, 28 luchan por su vida en unidades de cuidados intensivos (UCI) y doce sobreviven y volverán a sus trabajos en Iquitos y otras ciudades.

A los médicos se suman profesionales de otras especialidades médicas como enfermeras, tecnólogos médicos, obstetras y técnicos en salud. A ellos se agregan decenas de policías fallecidos y casi 4 mil contagiados de esta institución, miembros de las FFAA, trabajadores penitenciarios, trabajadores municipales de limpieza y serenos, empleados bancarios, de los servicios de agua potable, periodistas, entre otros, en un panorama que afecta a quienes trabajen en el ámbito público y privado.

Un recurrente sentido común de las sociedades es el respeto por la muerte. Desde ese sentido común se construye la memoria, la reparación y la justicia. Por ello, es imprescindible que, como primera expresión de voluntad, se haga el máximo esfuerzo para evitar más muertes de los trabajadores de la primera línea y reducir los contagios en sus filas, lo que se logrará si se atiende con la mayor eficacia sus pedidos de más equipos de protección y el apoyo del recurso humano que impida extenuantes jornadas de trabajo que llegan hasta a 48 horas.

Con toda justicia el Colegio Médico ha pedido que se dicte una ley para que los deudos reciban una pensión. De concretarse, no sería una experiencia inédita. En otros momentos, luego del período de violencia política, se adoptaron medidas de reparación, en tanto que la legislación especifica de otros sectores públicos establecen medidas de compensación para los deudos de los trabajadores fallecidos en servicio.

El saldo de la pandemia no ha concluido, y lamentablemente nos esperan momentos difíciles a los que encararemos con entereza. No obstante, es preciso que no demore el reconocimiento concreto a los héroes.