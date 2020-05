100 mil muertos

De los casi 5,5 millones de contagiados del mundo por Covid-19, a EEUU le corresponde 1,6 millones, poco más de un tercio; y de los 342 mil muertos, le corresponde 100 mil. Es la realidad de una pandemia galopante que ha superado rápidamente los primeros estimados, cuando la administración Trump acababa de dejar las primeras reacciones que subestimaban la pandemia.

Los nuevos cálculos son catastróficos, y entre ellos figuran rangos de contagio que llegan a los 800 mil en los próximos 18 meses. Otros acotados en el tiempo, que al parecer maneja internamente la Casa Blanca, señalan una probabilidad de hasta 3 mil fallecidos por día en el mes de junio.

Los problemas de EEUU, una nación de gran extensión y población, no son más fáciles que en países con sistemas sanitarios más deficientes. Los especialistas consideran, por ejemplo, que son insuficientes las más de 10 millones de pruebas realizadas, indicando que se requiere alcanzar hasta 5 millones de pruebas por día, rápidamente, hasta principios de junio, algo improbable por ahora.

A diferencia de otros países, las relaciones entre el Gobierno y la comunidad científica son ásperas, marcadas por la salida de tono del mandatario norteamericano, que no ha encontrado su papel en la pandemia o que se siente cómodo en su rol de combatir a desgano la pandemia. En su favor puede decirse, sin embargo, que no está solo; las exigencias de las personas contrarias a las cuarentenas aumentan, aunque no registran el grado de violencia de finales de marzo.

No es solo escepticismo; los grupos “antidistancia” piden la reapertura total de la economía y el retorno a la normalidad bajo las consignas de “libertad sobre el miedo” o “fin al encierro”. Se entiende por lo mismo que, en plena pandemia, la aprobación de Trump medida por la empresa Gallup a inicios de mayor aumentará en 6 puntos respecto a la anterior medición. Es la compleja relación de fuerzas y de influencias en la sociedad civil norteamericana, donde los extremos son fuertes y escasos los equilibrios.

A pesar de lo señalado, ni el pais ni el Gobierno, probablemente, no escapen a las leyes que impone la loca carrera del virus. No se puede predecir el punto de la escalada de contagios que la sociedad norteamericana está dispuesta a tolerar y la capacidad de una parte del país, el sector crítico, para impulsar un cambio de postura de los territorios menos afectados. Los datos de los efectos diversos de la pandemia indican la distancia entre los estados más castigados, como Nueva York, Nueva Jersey Illinois, Massachusetts, Michigan y Pensilvania, de otros con más bajos registros.