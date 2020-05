Lenguaje, poder y ciudadanía: ¿Qué sociedad queremos construir?

Por: Patricia Ames (*)

Recientemente se suscitó un intenso debate en torno a un video utilizado por una edición del programa Aprendo en Casa, acusándolo de una supuesta intención de “enfrentar a la sociedad peruana.” Los calificativos que han sido usados por periodistas y columnistas, y el ataque al Ministerio de Educación, nos colocan frente a un problema que cada vez se hace más patente en el país: hay cosas que, al parecer, no podemos nombrar y temas de los que no podemos hablar. En nombre de la unidad y el progreso, habría que callar o velar temas que, para algunos, serían incómodos.

Parece que expresiones como grupos de poder, discriminación, o clases sociales no deberían pronunciarse, menos aún frente a estudiantes de secundaria. Como si fueran malas palabras o no existieran en nuestra sociedad. Pero la mayoría de los estudiantes no necesitan escucharlas para saber que la desigualdad y la discriminación existen, ya que las viven todos los días. Lo que sí necesitan saber es que no hay nada inherentemente mejor o peor en la lengua que hablan sus padres o sus abuelos, que ni ellos ni sus familias son menos ni mas por hablar con una variante u otra del castellano.

Que los aportes de la lingüística les ayuden a comprender las dinámicas de poder en un país multilingüe no les hace daño. Al contrario, los equipa para enfrentar y comprender de mejor manera la situación de discriminación que viven muchas veces sus familias o ellos mismos, les ayuda a no continuar reproduciendo esas dinámicas. Les ayuda, en suma, a desarrollar una conciencia crítica ciudadana. Esa es quizás la tarea más urgente y profunda que enfrenta nuestro sistema educativo hoy, y que debe guiar nuestros esfuerzos como sociedad. No vamos a avanzar si insistimos en negar o edulcorar la realidad, si acallamos las reflexiones serias, sólidas, que las ciencias sociales han desarrollado para comprender mejor el funcionamiento de las sociedades humanas.

Quizás no hay nada nuevo en el deseo de algunos grupos y personas (con poder) de callar a quienes no están de acuerdo con ellos. Lo que cabe preguntarse entonces es ¿por qué permitirlo? Excluir de la conversación los problemas de justicia y equidad que enfrenta el país, su historia reciente, no va a contribuir a resolverlos. Educar a nuevas generaciones para que reflexionen, comprendan, analicen y construyan respuestas democráticas frente a esos problemas, sí.