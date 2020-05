Cuarentena sin soluciones

Este viernes, el presidente Martín Vizcarra dio un discurso de muchos anuncios que comprenden el ya trazado camino de la “reactivación económica”. Se reinicia el comercio electrónico para venta de vestuario, calzado, electrodomésticos, útiles escolares y artículos para oficina. Servicios como odontología, rehabilitación, veterinarias, otros técnicos como informática, gasfitería, electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de artefactos, peluquerías, cosmetología...y regresa la liga 1 del fútbol profesional pero sin público.

Pese al flujo de personas que todas estas actividades implican, y pese a la recomendación de algunos ministros de focalizar la cuarentena, seguiremos con la orden de inmovilización hasta el 30 de junio, por lo menos, con algunas modificaciones en el horario del toque de queda.

Más allá de evaluar la estrategia correcta para frenar el avance de la enfermedad -y recogiendo una de las principales inquietudes de muchos periodistas-, no se puede seguir con una cuarentena sin asegurar la subsistencia de la gente, y la “reactivación económica” no es para todos. Los bonos tienen que extenderse o convertirse en un solo subsidio universal, pero realmente universal. Verónika Mendoza ha planteado un Ingreso Básico Universal, pues cada vez resulta más evidente que el virus va a seguir golpeando la salud y el bolsillo de la gente por mucho más tiempo.

Del mismo modo, siguen sin ser abordados aquellos temas que requieren un serio análisis a varios días desde el colapso de nuestra red de salud. Se publicó un decreto que exigía mayores genéricos, sin asegurar una solución para nuestro cruel sistema de mercado en el rubro medicamentos, que implica la enorme desventaja de farmacéuticas y boticas independientes frente al “gran vendedor”, es decir, frente a las grandes cadenas cuyos propietarios también controlan laboratorios y distribuidoras. La presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias ya ha advertido los riesgos en la compra y venta de medicamentos denunciando que centenares de unidades de azitromicina y paracetamol salieron de nuestro país entre abril y mayo para ser exportadas a Chile y Bolivia.

No podemos seguir parchando una coladera. El sistema viene colapsando de a pocos y hasta ahora la gente necesita un verdadero sostén para seguir con sus vidas, no un discurso de la boca para afuera. No puedo dejar de mencionar que nos encontramos en un panorama desolador en donde casi millón y medio de personas vienen quedándose sin empleo en todo el país. Cada caso distinto y complejo, pero todos difíciles y dolorosos para los compañeros de trabajo y para sus familias. A mis compañeros de La República que hoy no están más, mi solidaridad en estos momentos difíciles. Todos, todas, grandes profesionales que brillarán siempre.