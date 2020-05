El Gobierno ha decidido una extraña extensión de la cuarentena que, publicada la norma, parece una culminación encubierta de la medida de aislamiento obligatorio ordenada el 15 de marzo pasado. Podría entenderse, inclusive, el propósito de impedir un retorno masivo de personas a las calles, pero el formato escogido y el modo de transmitirlo no han sido los más adecuados.

Es probable que esta decisión obedezca a las tensiones internas del gabinete donde se registra tendencias encontradas entre los ministros que pugnan por la reapertura de la economía y los que, siguiendo las recomendaciones médicas señalan el riesgo de un contagio masivo y el paso a una segunda ola de la COVID-19 sin que termine la primera. Esta divergencia es también entendible, aunque hubiese sido mejor poner por delante las actividades que se reanudarán y señalar las razones de ello.

El DS 094-2020 deja un amplio margen de maniobra a otras autoridades que, sin embargo, tendrán pocos días para elaborar los protocolos que aseguren el reinicio de actividades. Uno de estos casos es el del transporte urbano en el que no se precisa el tiempo que será necesario para precisar la oferta del servicio y los mecanismos de fiscalización, actividades que antes de la pandemia ya se encontraban en crisis por la resistencia de los administrados y la falta de recursos. Si se suma a ellos que hasta el 40% de trabajadores del Estado podrán acudir a sus centros de labores, estamos ante el riesgo de potenciar uno de los focos de contagio.

La medida es amplia con relación a las actividades permitidas, pero deja en el aire su localización. Por ejemplo, no es claro si funcionarán los grandes centros comerciales en cuyas instalaciones operan varios de los negocios a reabrirse. No es coherente que operen los grandes mercados o centros de abastos, que han arrojado altas tasas de contagio, pero no los centros comerciales que pueden tener protocolos más rigurosos; que funcionen los ministerios, pero que el Poder Judicial siga sin un pleno funcionamiento; o que se permita la reapertura de algunas actividades deportivas, pero no las actividades culturales en todas sus dimensiones.

Bienvenida la nueva convivencia. Esta debe ser especialmente rigurosa en la indicación de las competencias de los órganos de poder, que deben contar con los recursos para implementar las nuevas directrices. La nueva convivencia debe instalarse de un modo franco y claro de modo que no permita espacios de confusión o de incumplimiento debido a su falta de precisión.