Los grandes oportunistas de esta crisis

Unos aún no se dan cuenta, y otros sí lo han hecho, pero actúan con oportunismo para su propio beneficio, aunque mejor es hablar claro y directo: este 2020 –y el 2021– será el peor año en la historia del Perú para sus ciudadanos en más de un siglo, y es mejor no dorar la píldora y estar advertidos de que se viene una catástrofe.

Por ello, cuando los historiadores de la salud, como Marcos Cueto o Jorge Lossio, escriban en el futuro sobre esta pandemia en el Perú, quizá lo que hemos visto hasta ahora solo sean los capítulos iniciales, pues lo peor y más importante todavía está por venir.

Está por venir, pero se puede prever sin dificultad: 2020 será un año de mucha tristeza por las muertes y, también, por el impacto económico de la necesidad de inducir al aparato productivo a un coma para contener a la pandemia.

Los epidemiólogos –terreno que desconozco, pero admiro cada vez más– podrán prever cuántas muertes habrá en el Perú. En lo económico, será un año de destrucción de empleos y remuneraciones, aumento dramático de la pobreza, muchas quiebras de empresas, y pérdida de ilusiones.

La interpretación del gobierno de que el Perú está “en una meseta prolongada cuyo término no puede precisarse” me hace pensar que la pandemia aún no se ha controlado, no obstante lo cual es una buena noticia que mañana el país siga en cuarentena, pero con la ampliación de la actividad económica, porque el hambre también mata.

Cada semana de cuarentena, 50 mil hogares entraron en pobreza, se perdió un punto del PBI, y 1,216.600 personas quedaron sin trabajo en Lima. Según Ipsos, 41% de los peruanos está en mayo sin trabajo o no percibe ingresos. Cuatro millones pueden perder su trabajo este año. El gobierno lanzó un plan enorme de ayuda, y muchas empresas hacen lo propio, pero todo será insuficiente pues el monstruo es gigante.

El drama no se resolverá pronto, y requiere entender algunas cosas sencillas, como que salvar empleos requiere salvar empresas, algo que algunos politicastros, como varios izquierda peruana y de otros sectores que viven del doble estándar, la demagogia y el discurso para la tribuna no pueden comprender, y que son hoy tan peligrosos para el país como la misma pandemia.