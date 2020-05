Las respuestas, no. ¿Y las preguntas?

Por: Patricia Jiménez (*)

En estos meses he asistido a muchas conferencias virtuales sobre Covid-19. A diario leo un promedio de diez artículos, de fuentes relevantes en el campo de la biomedicina.

Hay países que van por el sexto protocolo. ¿Eso qué nos indica? Los expertos alegan: todos los días aprendemos, las respuestas se construyen sobre la marcha, vivimos en tiempo real una pandemia sin precedentes, es un virus nuevo para la humanidad.

Sí, comprendemos las razones que incapacitan a los científicos a disponer de todas las respuestas. Aplaudimos los rápidos avances. Hizo falta menos de un mes para secuenciar el genoma del virus y sus proteínas. Menos de dos meses para contar con pruebas diagnósticas genotípicas y serológicas, instalar medidas de contención epidemiológica, adecuar los hospitales. Menos de tres meses para definir parámetros clínicos predictores de gravedad, producir respiradores mecánicos y medios de protección personal. ¡Cuánto hubiéramos tardado unas décadas atrás! Cada grupo de investigadores está en una carrera intensa por aportar conocimiento.

¿Y lo que ya sabíamos? ¿Dejó de servir lo aprendido antes? ¿Qué fue de las cuestiones más elementales?

La nueva enfermedad viral es autolimitada en la mayoría de las personas. Hay condiciones de base que se relacionan claramente con la gravedad (diabéticos, hipertensos, mayores de edad, obesos, personas con dislipidemias, afecciones renales, mentales, neoplásicas, un predominio de hombres y niños con formas de presentación particulares). ¿Qué tienen esos grupos de riesgo que los distingue de quienes evolucionan favorablemente? ¿Hay un “algo” que sea denominador común? Sí. ¿Estaría implicado ese “algo” en el desarrollo de una gran inflamación y coagulación? Sí. Si las complicaciones siempre se presentan a partir de la segunda semana, coincidiendo con la respuesta inmunológica, ¿puede estar comportándose como una enfermedad autoinmune, por un ataque de los anticuerpos hacia nuestro propio “algo”? Sí. ¿Será porque ese “algo” se parece a “algo” que el virus tiene? Sí. ¿Podría demostrarse con relativa facilidad? Sí. ¿Hay pruebas para confirmar tempranamente si una persona del grupo de riesgo está infectada, antes de que desarrolle inmunidad? Sí. Diagnosticada a tiempo, ¿hay cómo limitar la infección sin que llegue a desarrollar esa inmunidad contra su propio “algo”? Sí.

Algunas preguntas llevan a un No. ¿Todos los sistemas de salud tendrían cómo identificar a tiempo a las personas de riesgo que se infecten? ¿Todas las sociedades entenderían que no importa infectarse los sanos sino enfocarse en proteger a los de riesgo? ¿Hay antivirales específicos contra este virus?

El plasma de pacientes recuperados, con anticuerpos neutralizantes, frenaría la replicación viral antes de que la persona con riesgo desarrollara su respuesta inmune. Sería un acto de solidaridad, una inmunización pasiva. Habría que acompañarla de anticoagulación y quizás de esteroides para evitar la formación del complejo entre el anticuerpo suministrado y el “algo” elevado en esa persona. Pero solo es cuestión de unos días. Cuando ese paciente tenga negativa su prueba “molecular” (ya no tiene el virus) y también las serológicas (no se detecta ni IgM ni IgG, no desarrolló respuesta inmunológica), estaremos tranquilos, y deberá cuidarse mientras se produce una vacuna, pues podría reinfectarse.

¿Qué fue de las viejas preguntas, aquellas que nos haría Hipócrates desde su tiempo?

(*) MÉDICA, VIRÓLOGA