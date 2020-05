La pista del taxi

El reportero Brian M. Rosenthal desconocía qué significaba que el exabogado del presidente Donald Trump, Michael D. Cohen, tuviera entre sus pertenencias 30 exclusivas licencias para conducir taxis en la ciudad de Nueva York. El tesoro lo encontraron agentes del FBI durante un allanamiento en el despacho del letrado, el 9 de abril de 2018.

El jefe de Rosenthal en el periódico The New York Times le encargó que averiguara qué hacían esas licencias en poder de Cohen. No era un asunto que perseguía un procurador, investigaba un fiscal o procesaba un juez, así que nada encontraría en esas fuentes. Tampoco tuvo la suerte que algún hacker le filtrara un audio, un video, un email sobre el caso. Rosenthal supo que lo que tenía que hacer era seguir la pista del dinero y que eso significaba salir a la calle donde estaba la información.

Después de entrevistar a 200 taxistas, la mayoría migrantes que vinieron a cristalizar el “sueño americano”, descubrió que habían sido víctimas de un esquema de estafa que consistía en que estos empeñaban sus licencias de conducir o “medallones” a cambio de jugosos préstamos. Como no lograban cancelar lo adeudado por los intereses criminales de los especuladores, entre ellos Cohen, perdían no solo los permisos sino también sus bienes. Rosenthal documentó algunos casos de taxistas que se suicidaron al caer en desgracia.

“Lo primero que me pregunté fue por qué una licencia de conducir taxi en la ciudad de Nueva York costaba un millón de dólares. Eso me dirigió a los propios taxistas que me dieron la respuesta”, explicó Rosenthal, quien ganó el Premio Pulitzer 2020 a la mejor investigación. Las grandes historias no siempre se encuentran en el despacho de una autoridad sino también en un asiento de taxi.