Si bien la cuarentena trae mucha frustración, temor e incertidumbre, por razones obvias y abundantemente tratadas, viene siendo también una oportunidad para iniciarse en ciertas experiencias de autosatisfacción que no pasan solo por el onanismo, el menos, no solo por el genital. Me permito escribir, entonces, de algo que podría ser mal considerado como una “pastrulada”, porque no lo es: el orgasmo de oídos u “orejasmo”.

La piel del oído es delgada y muy sensible. Allí convergen muchas terminaciones nerviosas tal como ocurre con los genitales, por eso es que, para muchos, tienen el mismo potencial. Hay personas a las que solo les basta un hisopo para sentir ese placer in crescendo, hasta alcanzar el clímax del alivio al picor en zonas recónditas de nuestro cuerpo.

Otros experimentan, con mucho cuidado y suavidad, hasta con plumas y delgados pinceles e incluso agua oxigenada para hacerlo burbujear. En países como Vietnam, China o India, uno puede encontrar en las calles de ciertas ciudades, unos puestitos ambulantes, tipo carretillas, con individuos que ofrecen, premunidos de pinzas y largos y delgados instrumentos ganchudos, el milenario servicio de limpieza de oídos que bien podrían compartir su sabiduría a nuestros emprendedores locales de cara a la postpandemia. Quienes lo han experimentado lo describen como una especie de escalofrío placentero que remece todo el cuerpo.

Y es que el picor de oído interno parece alojarse en una red neurológica multidimensional que une la sensación y la acción con trasfondos emocionales muy profundos. La teoría indica que rascarse crea una contrairritación: un ligero dolor que sirve para distraer neurológicamente al cerebro durante un momento. Al centrarse en la molestia que resulta de rascarse, el cerebro termina por sentir placer. Consulte con su médico, y también con su oído.