Los temores de un alcalde

Por: Michel Azcueta. Presidente Escuela Mayor de Gestión Municipal

En las últimas semanas de pandemia, ante la continuidad y aumento de contagiados y de situaciones conflictivas en diversas ciudades del Perú, se ha vuelto la mirada a los alcaldes, ya sea responsabilizándoles de inacción, ya sea de inutilidad y despreocupación, ya sea, lo que es peor, de corrupción en el uso de recursos.

Hay muchos alcaldes muy activos, unidos a sus ciudadanos en la atención a los problemas que conocemos; algunos alcaldes se han contagiado con el virus y hasta fallecido, por eso es cierto que en la mayoría de alcaldes más que despreocupación lo que hay es temor. Temor a no poder responder a los reclamos de sus vecinos, temor a equivocarse en las decisiones, temor a que no lleguen a tiempo los recursos prometidos para su pueblo, temor a invertir como se debe para que no les caiga la contraloría, temor a la soledad ante su gran responsabilidad.

Se entiende que estoy hablando de la mayoría de los alcaldes distritales, especialmente de aquellos que dirigen las municipalidades rurales, andinas y amazónicas. Todos reconocemos que el famosísimo coronavirus nos pilló desprevenidos a nivel del Estado y de la sociedad.

En estos dos meses, la atención y la publicidad se orientó a las zonas urbanas como lo criticamos desde el primer momento. En las zonas rurales andinas y amazónicas no hay postas médicas, no hay médico permanente, no hay atención diaria por un técnico sanitario, y no hay los medicamentos básicos necesarios para las enfermedades comunes, de manera que difícilmente se puede responder a la gravedad de la pandemia.

En muchos de ellos tampoco hay agencias bancarias para cobrar los bonos que aporta el Estado, y, a veces, no hay pistas ni buenas carreteras para llegar rápido a la capital provincial, pareciera que desde Lima no se ha entendido en estos dos meses el modo de vivir, el modo de relacionarse, el modo de alimentarse, el modo de producir ni el modo de gastar el dinero que se recibe… Es increíble y triste a la vez que, en pleno siglo XXI, permanezca este desconocimiento de las diferencias existentes en el Perú.

Pero sí se puede hacer mucho: se puede tener un buen padrón de familias y de las actividades que realizan: sí se puede dar prioridad a pagar a un maestro, al técnico sanitario o a la enfermera o al doctor; sí se puede ordenar mejor los mercados y ferias y cementerios; sí se puede trabajar con las organizaciones comunales para asegurar alimentación para todos y para utilizar comunalmente los recursos financieros que llegan desde el gobierno central (¿por qué no gestionar un bono rural comunal?); sí se puede llevar un buen registro de la marcha del plan de desarrollo concertado, con los éxitos y las deficiencias que tiene el distrito.

Y, definitivamente, sí se puede trabajar con honestidad y no mirar todo el tiempo a ver qué hace el Gobernador Regional o el Presidente de la República. Los alcaldes deben dejar de lado el temor de trabajar con su propia gente.

Y, a nivel nacional, también hay que dejar los temores. El temor al coronavirus, quizás, no es el mayor que deberíamos temer en el Perú. Temamos a la indiferencia, la falta de visión y liderazgo, el inmediatismo egoísta, el mal uso de los recursos… venciéndoles a ellos, es seguro que venceremos, una vez más, a toda pandemia que se atreva a venir al Perú.