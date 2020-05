Los recientes intercambios públicos entre el Gobierno y el Congreso indican que estamos en los inicios de una etapa de confrontación que debe ser interceptada para que no se transforme en un elemento que impida una eficaz atención de la pandemia. Sin negar la importancia de los problemas que subyacen en la disputa, estamos ante una inadecuada gestión de las diferencias.

Un primer grupo de problemas se refiere a las decisiones adoptadas por el Congreso, las que se aprestan a adoptar o las que se resiste a hacerlo. En ellas sobresalen la aprobación de la ley de los taxis colectivos, el archivamiento por falta de votos de la ley para el deshacinamiento de los penales y la reforma de su reglamento para evitar la presentación de su declaración jurada de intereses o hacerlas públicas. Se cuelan en la controversia los movimientos para retroceder lo avanzado en la reforma política.

Un segundo grupo de problemas se refiere al control político. El gabinete Zeballos debe acudir al Congreso para recabar el voto de investidura en tanto se acumulan reclamos sobre el desempeño de algunos sectores durante la pandemia.

Hasta hace algunas semanas, estas diferencias fueron tratadas de modo directo entre ambos poderes del Estado, sea a través del Consejo de Estado convocado por el presidente de la República o con el concurso del presidente del Consejo de Ministros. Ese trato se ha interrumpido y ahora los líderes de los poderes del Estado se envían críticas a través de las redes sociales y conferencias de prensa.

No puede ignorarse la naturaleza de los problemas. No se trata de diferencias que puedan esconderse. Al contrario, lo que se espera es que sean tratadas con madurez republicana y espíritu democrático. En un Estado de derecho, lo democrático no solo es aceptar las diferencias sino también encararlas y resolverlas.

Por esa razón, están de más el uso de los mecanismos institucionales de un poder como amenaza a otro, es decir, blandir tanto el cierre del Congreso o la censura como un arma arrojadiza. Sucede lo mismo con el uso de las palabras; el presidente del Congreso ha señalado sin ningún elemento que lo respalde que el Gobierno ha “fracasado” en el control de la pandemia, atribuyendo a ello sus críticas al Parlamento.

El Perú no se puede dar el lujo de cambiar el foco de sus problemas; la primera de las prioridades es detener la pandemia y mitigar sus efectos en los más vulnerables. Ese propósito debería ser el primer punto que ocupe las relaciones, en el consenso o el disenso, de los poderes del Estado.