Mercado alterado

El Ministerio Público ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que reincorpora el delito de acaparamiento en el Código Penal y reajusta el delito de especulación, para atender estos comportamientos que se hacen evidentes en el contexto de la pandemia. En el mismo sentido, el Gobierno prepara un decreto de urgencia.

Sobre el acaparamiento, una figura delictiva retirada de la norma penal en el Gobierno de Alan García, se propone sancionar al que provoca escasez o desabastecimiento de bienes de necesidad urgente para la vida mediante la sustracción o acaparamiento y cuyo propósito sea aumentar los precios en su beneficio. Sobre la especulación, se propone sancionar al productor o comerciante que incremente los precios de mercado de productos de urgencia para la vida aprovechando una situación de mayor demanda por causas de emergencia o calamidad.

No se trata de un control estatista y plano de precios sino de sancionar conductas que, precisamente, alteran la libre fijación de precios en el mercado debido al retiro malicioso de productos que deberían circular libremente, o al aumento de su precio de modo sorpresivo e incausado, todo ello en circunstancias de una emergencia en la que la vida y la salud son bienes jurídicos en riesgo especial. Por esa razón, esas conductas existen en los ordenamientos legales en el rubro de los delitos contra la economía.

En esta etapa de la pandemia, un sector económico del país ha alterado los precios de las medicinas. Es obvio que no lo han hecho los consumidores, porque a pesar del aumento de la demanda de determinados productos para la cura o alivio de la COVID-19, estos no se han agotado de modo que su nueva producción se vea presionada por costos que elevan el precio de las nuevas existencias. Los fabricantes, a través de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), han precisado que la industria farmacéutica no ha subido los precios de medicinas para combatir la pandemia y solicitó al Observatorio de Precios del Ministerio de Salud que ejerza un rol más activo ante la situación. Siendo que las medicinas no tienen un precio mágico, las miradas se han trasladado a las farmacias.

En este punto, de lo que se trata ya no es de la capacidad del Estado de fijar medidas de emergencia sobre bienes y servicios durante la pandemia, como de hecho lo han realizado varios países miembros de la OCDE, sino de establecer –en este caso restablecer– reglas que impidan la concertación de precios o la sustracción de productos que son finalmente medios de vida.