De la meseta... ¡Hasta le remaceta!

Epidemiólogos de reciente graduación con título bamba confunden la información experta de los que sí manyan, mientras la gente espera saber si de verdad llegamos a la meseta de la pandemia, aunque no hay duda de que el país está hasta la remaceta, a lo cual contribuye más de un irresponsable.

‘Los Troveros Criollos’, Lucho Garland y el ‘Carreta’ Jorge Pérez cantaban ‘Yo la quería patita’ de Mario Cavagnaro: No se haga de rogar, patita, y sírvase otro trago, que aquí entre copa y copa, le quiero hacer saber por qué es que estoy tan triste, tan solo y amargado, que hasta la remaceta hoy me quiero poner debido a que un blanquiñoso le había quitado la gila más buena moza del callejón.

‘Jerga criolla y peruanismos’ de Lauro Pino, publicado en 1968, indica que ‘estar hasta la remaceta’ significa estar ‘hasta el cien’, aunque quizá eso tampoco explique bien lo que se quiere decir pues se trata de replanas que ya no se escuchan, pero que implica estar en una situación exageradamente mala, “hallarse muy enfermo o en mala situación económica”, algo que se aplica a lo que hoy ocurre en el país.

El presidente Martín Vizcarra dijo hace una semana sobre la conquista de la ansiada meseta del contagio, y lo reiteró el sábado en Tacna, que “ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento de descenso, que es lo que habíamos estado esperando”.

Algunos expertos piensan lo mismo, lo que no implica que ya no habrá contagiados ni muertos, ni que se deba bajar la guardia, pero otros sostienen que todavía no hay evidencia contundente de la contención de la pandemia y que lo peor aún está por venir.

Mientras, los registros de empleos perdidos son terribles, como el de más de 1.216.600 solo en Lima.

Lo cual lleva a pensar que la cuarentena será modificada desde este domingo, pero no porque la pandemia se haya controlado, sino porque la economía está hasta el cien, mientras algunos médicos se trompean por egos no controlados, en la policía siguen robando, y un congreso oportunista quiere, como siempre, sacarle provecho al virus, y pone al país ‘hasta la remaceta’ cuando ofrece que las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón, y las corvinas, sobre las olas, nadarán solas con su limón.

