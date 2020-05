La meseta chilena

Desde hace algunas horas, el 92% de la población de Santiago, la capital de Chile, ha ingresado en cuarentena por decisión de su Gobierno luego de que se registraran más de 2.600 nuevos contagios de Covid-19. La medida rige inclusive para las comunas (distritos) donde se había levantado la cuarentena desde finales de abril.

No se tiene una explicación oficial de las razones de este retroceso, solo señalar como antecedente que el Gobierno del presidente Piñera se decidió desde el inicio de la pandemia por un modelo de control del contagio basado en cuarentenas territoriales específicas y selectivas, incluso dentro de grandes conglomerados urbanos y grupos poblacionales. Respecto a esto último, por ejemplo, se ordenó una cuarentena obligatoria a los mayores de 75 años en algunas zonas.

Algunos especialistas chilenos aducen como explicación una falsa seguridad y confianza promovida desde el Gobierno, que a inicios de mayo celebró sin mayor evidencia médica que Chile había llegado a la meseta de contagios, a partir de lo cual los voceros oficiales, especialmente el presidente, mostraron la puerta de salida denominada “nueva normalidad” y “retorno seguro”.

Para esos análisis, era cierto que durante varios días la tasa de contagios giró en 500 casos diarios en promedio, pero no constituyeron una tendencia sostenible porque no estaban acompañados de otros indicadores de respaldo, especialmente un mayor número de pruebas. En esa dirección de las observaciones, el error no residió en la selectividad de las medidas sino en el tránsito a otra etapa bajo un error de estimación. Otros especialistas, sin validar esta hipótesis, inciden en el dato real de que la mayoría de los nuevos contagios reflejan la imposibilidad de dominar el aumento de casos en las zonas más pobladas de la capital chilena que coinciden con un alto grado de hacinamiento en las viviendas.

La nueva situación implica la paralización de las actividades económicas que se reactivaron luego del fin de las cuarentenas en varias partes de la ciudad, y representa un severo doble golpe, por el nivel de inversión que las empresas realizaron en la perspectiva de una ampliación gradual pero sostenida. La lección de este tropiezo, en lo tocante a la economía, es que la clave no es reabrir sino reabrir bien. En relación a lo estrictamente sanitario, la cuarentena de casi toda la capital chilena implicará una presión sobre los servicios de salud que se sumará a la ocupación del 90% que ya tenía los servicios de urgencia, sensible a pesar de que el vecino país cuenta con una mayor estructura sanitaria.