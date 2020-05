A 60 días de iniciada la cuarentena se encara el problema de los mercados, luego de saberse que las pruebas realizadas a los trabajadores de los principales centros de abasto de la capital arrojaron un alto porcentaje de contagiados con Covid-19, en casi todos los casos por encima del 50%.

Este resultado es inadmisible en el contexto de la pandemia y revela una grave falta de diligencia ante un problema del que se alertó apenas iniciada la cuarentena. No hubo atención a la formación de este foco de contagio debido a un claro desorden de las prioridades. En el ámbito del orden público, las fuerzas del orden se preocupaban más de quienes paseaban individualmente a sus mascotas mientras el virus avanzaba en los lugares donde sí concurrían personas de modo regular y masivo.

En el ámbito de la fiscalización hubo un abandono punible de las obligaciones concernientes a esa función por parte de los municipios distritales, competentes de acuerdo a la ley para regular el funcionamiento de los mercados. En el caso de Lima, los alcaldes estuvieron ocupados en tareas importantes, como la atención de los desplazados (La Victoria) u otras que no lo son ahora, como el pintado de las señales de tránsito (San Borja), pero sin cubrir con su trabajo las prioridades de esta etapa. También hubo una desatención de PRODUCE y Agricultura, los sectores bajo cuyas competencias se encuentra el planeamiento nacional del abastecimiento y comercialización de alimentos. Ahora mismo, en el juego del gran bonetón no queda claro quién responde por la falta de impulso a las pruebas de descarte en los miles de trabajadores de los mercados a nivel nacional.

A pesar de la demora, considerando la extensión de la pandemia, es urgente abordar el problema de los mercados de modo permanente. La función del Gobierno no puede reducirse a cerrar los infectados en vez de evitar que se infecten. Está demostrado que esa tarea no puede ser exclusiva de la autoridad local, que debe ser asistida para enfrentar el problema del acceso a los mercados por las FFAA y la Policía, lo que ahora no se realiza con la debida diligencia.

Se han sugerido otras medidas urgentes, como la instalación de mercados itinerantes, el ordenamiento de la relación entre mayoristas y minoristas ahora desastrosa, y la realización de protocolos por cada unidad de venta en los mercados, que incluya exámenes permanentes. La salud de millones de personas que acuden a los mercados y de los mismos trabajadores de los centros de abasto lo reclama.