Conocer al país

Por: Santiago Dammert

Desde que empezó la cuarentena, se viene criticando insistentemente a la población por incumplirla, tanto desde los medios como desde el gobierno. Esta actitud se ha visto reanudada una vez visto que “el tercer martillazo” no ha funcionado como se esperaba. Es posible que algunas personas la incumplan de mala fe, pero resulta sospechoso y poco productivo pensar que la mayoría de los peruanos no acatamos las reglas por desidia o naturaleza. Asimismo, es importante repensar si es que todos los que incumplen lo hacen arbitrariamente o por necesidad. Antes de seguir culpándonos sin mayor resultado, aconsejo que retrocedamos un paso y evaluemos la situación de nuestro entorno. Quizás sea hora de darnos cuenta de que la cuarentena, si bien ha cumplido una función importante en reducir la tasa de contagios, debe formar parte de un grupo mayor de medidas adaptadas a las condiciones particulares del Perú y su sociedad. Quizás lo que está fallando es el tipo de reglas que se pretende implementar en un contexto que requiere una forma de pensar más flexible y creativa por lo complicado de su naturaleza.

Por ejemplo, para una persona que ha perdido sus ingresos y agotado sus ahorros, y que tampoco ha recibido el bono del estado, ser obligada a cumplir la cuarentena puede ser elegir entre alimentar a sus hijos o no hacerlo. No somos un país en el que todos tienen agua para lavarse las manos a diario. Somos un país en el que solo el 49% de los hogares cuenta con una refrigeradora (Fuente: INEI), lo que significa que si eres pobre y no tienes una, no puedes quedarte en casa más de 2 días sin salir a la calle a comprar comida. Puede que también seas una de las millones de personas en el país que viven en viviendas de un solo ambiente (21.87% de las viviendas del país, de acuerdo al INEI), muchas veces junto a varias generaciones de tu familia. Además, es probable que tu trabajo sea informal, como lo es el del 70% de la fuerza laboral. A estas condiciones, podemos sumarle el estado decrépito del sistema de salud pública, con un déficit de inversión que data de décadas. No hace falta un genio para darse cuenta de que estamos ante una combinación explosiva de precarias condiciones tanto anteriores como externas al coronavirus. Como lo ilustró recientemente Hugo Ñopo, investigador de GRADE, en un clarísimo twit: “hay que conocer al país”.

Uno de los puntos más virulentos de contagio, como ha reconocido recientemente el presidente Vizcarra, es el sistema alimenticio. Tanto en medios como en redes sociales se ha popularizado el indignado envío de videos de calles llenas de gente intentando comprar comida. Sin embargo, yo me pregunto: ¿realmente creen que la gente que está en ese lugar comprando alimentos tiene otra opción para hacerlo? El 60% de los peruanos compra en mercados y bodegas, y tan solo el 16% lo hace en supermercados (Fuente: Kantar Worldpanel). Los mercados en Lima son mayoritariamente informales, organizados en frágiles organizaciones comunales y barriales sin una administración central eficiente. Por esta razón, supone un reto aplicar medidas de distanciamiento social dentro del mercado, por más intención que tenga el comprador. Es muy fácil responsabilizar al individuo por ir a comprar en una zona abarrotada, pero hay condiciones que en algunos casos resultan ineludibles: si tienes que comprar comida, vas a donde puedes llegar a pie, aún si esto significa ir a un mercado informal abarrotado de gente.

Esto no significa que debamos deshacernos de las medidas preventivas; al contrario. La fase inicial de la cuarentena generalizada ha sido relativamente exitosa en contener la tasa de contagios y ganar tiempo para la implementación de nuevas unidades UCI. Sin embargo, ha tenido un costo social y económico altísimo, y seguimos esperando el desarrollo de una estrategia más completa. Yendo más allá, es importante “territorializar” la estrategia para contener el coronavirus. Se ha vuelto claro que el virus no está afectando a la gente de la misma forma, tanto dentro las ciudades como a lo largo del país. Así, tanto para ahorrar recursos como para ser más efectivos, es importante diseñar medidas específicas para los distintos distritos o barrios, tomando en cuenta sus particularidades y formas de funcionar. Es un reto complicado, pero con buen liderazgo y una mejor gestión de las instituciones del estado es posible poner años de recopilación de datos a buen uso.

Parecería que se sigue ignorando la realidad de la mayor parte de la población, que se desenvuelve en una realidad muy precaria y distinta a la de los políticos o líderes de opinión. Es necesario trascender el lente privilegiado de quienes vivimos en una vivienda formal, pudiendo pasar la cuarentena encerrados en casa y saliendo lo menos posible. Solo así podremos garantizar que las medidas que se dicten sean realistas y posibles de cumplir para quienes no tienen la suerte de pasar la cuarentena con el privilegio de la seguridad económica, la conexión a internet o el delivery de comida a casa.