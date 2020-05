Por: María Emma Mannarelli

Recuerdo pocos gestos más reiterados en el aula que la sorpresa de estudiantes cuando abordamos temas relacionados a la redefinición de lo femenino con el advenimiento del Estado moderno, sobre todo cuando en la tensión de este largo proceso aparece la noción de la mujer madre. No era esta una que hubiese concentrado un peso simbólico específico, como lo fue adquiriendo, a través de un complejo devenir –y no solo en Occidente– con la formación de los Estados nacionales. Las mujeres venían embarazándose, pariendo y criando desde siempre, pero su identidad no se desprendía de su naturaleza reproductiva, de la anidación en su matriz. Eso no quiere decir que el control de su cuerpo no fuera sustancial; había que asegurar que sangre de otro linaje no entrase en él, que semen ajeno corrompiese la transmisión patrimonial.

Las mujeres durante virtualmente toda la historia de la humanidad han criado la prole que los intereses del parentesco deseaban, y necesitaban para su solvencia. Resulta difícil identificar un deseo propiamente femenino a propósito, por ejemplo, del sexo de su descendencia. Solo hace muy poco estas, no sé si solo una minúscula parte y me refiero al planeta, pueden preferir tener una hija mujer a un hijo. Un caso extremo es el de la China –aunque la India y Corea del Sur no son muy distintos– donde el aborto de fetos femeninos resultó en un desbalance sexual mucho más pronunciado entre hombres y mujeres que en siglos anteriores donde solo se recurría al infanticidio de niñas, o al abandono. En algunos países de Europa la mortalidad infantil en detrimento de las niñas empezó a reducirse cuando la dote para casar a las mujeres –una gran extensión de tierras o un pequeño rebaño de cabras– empezó a extinguirse.

Tal extinción –y la posibilidad del deseo femenino, que incluye la opción de no ser madre– ha coincidido con la asistencia masiva de las mujeres a la escuela y lo que parece un logro civilizatorio, para otros es una afrenta insoportable, si no pensemos en el secuestro por Boko Haram de más de 200 niñas y jóvenes en una escuela de Borno (Nigeria) en el 2014.

La alfabetización de las mujeres inicialmente se enmarcó en su función maternal, en mejorarla. El Estado necesitaba infantes sanos y fuertes –que pagaran impuestos y defendieran las fronteras–, aquellas debían criarlos. Pero en la escuela descubriríamos otras historias por hacer, las nuestras.