Efectos diferenciados

La evolución de la pandemia en América del Sur ya puede mostrar imágenes diferenciadas luego de casi dos meses de iniciados los períodos de emergencia por el incremento de los contagios de la COVID-19. El modo cómo evolucionan los casos y culminan las cuarentenas definen el nivel de la incertidumbre a poco de terminar la primera etapa de pandemia.

El caso de Brasil es el más riesgoso y potencialmente explosivo, por el nivel de contagios alcanzado, casi 160 mil, y los fallecidos, más de 10 mil, que lo ubica en el sexto lugar en el mundo. En el escenario brasileño las posibilidades sanitarias están abiertas, pero la mayoría de ellas pronostican la formación de crisis humanitarias en varios estados, con inevitables efectos en la estabilidad del presidente Bolsonaro.

En el lado de Brasil se cuenta el caso ecuatoriano, con 30 mil infectados y más de 2 mil muertos y una alta tasa de letalidad y de contagios por cada mil habitantes. El vecino país exhibe un liderazgo gubernamental cuestionado junto a instituciones debilitadas, una ecuación en cuesta arriba incluso luego del fin de la cuarentena, extendida hasta el 16 de mayo.

En una situación distinta se encuentra Bolivia. La cuarentena hasta el 31 de mayo no será general debido a los bajos número de la pandemia –menos de 2.500 casos y 114 muertos– no genera un gravísimo problema sanitario (aunque no deja de ser objetiva la emergencia) a excepción de Santa Cruz, y donde la incertidumbre política es más decisiva, especialmente por el entrampamiento de las elecciones que la presidenta Áñez intenta posponer. Chile (29 mil contagiados y 312 muertos) no ha manejado mal su esquema de cuarentena selectiva, pero ha debido acentuar hace unas horas el aislamiento de la capital. A pesar de las cifras generales, celebradas con tono triunfalista por el Gobierno, la administración Piñera no podrá evitar cambios en las políticas de salud y la Asamblea Constituyente.

Finalmente, Colombia (10.500 casos y 445 muertos) culmina como el Perú su cuarentena el 25 de mayo, aunque saldrá de ella con menos casos y fallecidos y tasas más bajas por 100 mil habitantes en todos los casos, un síntoma de un servicio de salud que, a diferencia del Perú, ha respondido mejor.

En cualquier caso, a pesar de los augurios, esta parte de A. Latina parece haber conjurado el riesgo de una situación descontrolada en la primera fase de la pandemia –a excepción de Brasil– y debe prepararse para una larga etapa de mitigación y reactivación, atajando con prontitud el problema del hambre.