Decisiones privadas

No son decisiones polémicas que podrían obedecer a una manera distinta de defender los intereses generales o de proteger intereses legítimos de grupos excluidos. No, se trata de decisiones que obedecen a lobbies que no se esmeran en esconderse o a intereses oscuros de los mismos legisladores.

En el primer caso, el Congreso aprobó por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes en vías concesionadas durante el estado de emergencia por la actual pandemia, desoyendo las observaciones técnicas respecto al riesgo de incurrir en las causales del arbitraje. El argumento pobre y facilista de los autores de esta ley es que la suspensión de este cobro evitará el contacto de los trabajadores de los peajes con los usuarios y garantizará el cumplimiento del aislamiento social.

La verdad es fácilmente apreciable; la medida tiene como propósito aliviar los costos de operaciones de los transportistas, entre ellos los que mantienen flotas de vehículos y que se encuentran en operaciones durante la emergencia. Este hecho no anula otro, que varios de estos peajes obedecen a contratos de concesión corruptos y que deben ser objeto de una salida legal.

Asimismo, el Congreso, por una amplia mayoría, aprobó el cambio de su reglamento estableciendo que las declaraciones juradas de intereses de los parlamentarios no se presenten a la PCM sino al Consejo Directivo del Congreso, el mismo que aprobará la relación de funcionarios del servicio parlamentario que deben formular dicha declaración ante la Contraloría General de la República, aunque esta obligación dejará de ser tal para los congresistas.

Con un lenguaje alambicado y seudolegalista, liderados por el cuestionado excontralor Edgar Alarcón, devenido en fiscalizador, la mayoría reacia a transparentar la información de sus intereses y actividades económicas se escuda en la separación de poderes y en una supuesta dualidad de la ley sobre las declaraciones juradas, aunque el asunto de fondo es su decisión de mantener en la opacidad esa valiosa información.

Finalmente, el Congreso ha resuelto poner en agenda el dictamen de la ley que formaliza a los colectivos informales, convirtiéndolos en “taxis colectivos”, concretando una oferta electoral populista y nociva. Como se sabe, los colectivos constituyen uno de los escollos más cruciales de la reforma del transporte, y es alta su incidencia en el caos del transporte y la contaminación de las ciudades. Solo en la ruta de los corredores del transporte de Lima circulaban antes de la pandemia 30 mil colectivos.