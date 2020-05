Millones de escolares en el mundo: 1,500/Que no van al colegio ahora: 1,125/Millones de escolares en el Perú: 8.1/Que están en colegios privados: 1.8/Millones de escolares de familias de NSE C, D y E en colegios privados: 1.4/Soles de la pensión mensual promedio en colegios privados del nivel E: 160/Del D: 240/ Del C: 380/Del A-B: 740/Número de computadoras por hogar en el nivel A-B: 1.6/En el E: 0/Muertos por COVID-19 en EE.UU. hasta ayer: 78,000/Número de estadounidenses muertos en Vietnam: 58.220/% del aparato productivo peruano que operó en la cuarentena: 44.1/ Millones de soles que se dejó de producir por semana: 8,300/Millones de soles de ingresos laborales que se perdieron por semana: 2,350/Millones de soles que Sunat perdió por recaudación por semana: 2,200/Hogares que cayeron en situación de pobreza cada semana: 50,000/ Miles de trabajadores que Disney despedirá de sus hoteles y parques: 100/Millones de estadounidenses que han perdido su trabajo en lo que va de la pandemia: 33/Millones de dólares pagados por Penguin Random House a Barack y Michelle Obama por dos libros: 65/% de peruanos que cree que perderá su trabajo: 29/Que eso significa en millones de empleos : 5/% de inquilinos en Gran Bretaña que pagaron su alquiler a tiempo en enero: 90/En marzo: 60/% que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan de todas las empresas del mundo: 90/% del empleo mundial que significan las MIPYMES: 50/Millones de nuevos suscriptores de Netflix en el primer trimestre de 2020: 15.8/De suscriptores a fines de marzo: 183/% de aumento de suscripciones en el primer trimestre de Netflix: 50/% de aumento de los ingresos de Apple en el primer trimestre: 1/% de aumento de los ingresos de Amazon en el primer trimestre: 26/Miles de millones de dólares que significa ese incremento: 75.5/% de la población urbana en la sierra peruana: 53/% de familias con teléfono en la sierra del Perú en 2007: 1/Ahora: 79/% de ocupabilidad de hoteles en España e Italia en abril: 5/En China: 33/ Segundos que debe durar un lavado de manos seguro: 20/% que ejecutó el INPE de los fondos que le entregaron para el COVID-19: 10/Número de aerolíneas con toda su flota en tierra por la pandemia: 164/Que usan su flota solo al 10%: 91.