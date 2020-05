Extensión y aglomeración

El Gobierno ha decidido extender la cuarentena hasta el 24 de mayo para garantizar la disminución de los contagios. Al hacer el anuncio, el presidente Martín Vizcarra ha asegurado que esta decisión se adoptó luego de analizar de manera integral la evolución de la curva de contagiados y fallecidos a causa de la pandemia, con la ayuda de los especialistas, y de verificar la falta de cumplimiento de la población de las medidas ordenadas.

Ha referido que durante el Estado de Emergencia se ha reducido la tasa de contagios de la COVID-19, pero que esta caída no es suficiente, de modo que si se levantaba la cuarentena se podía producir el riesgo del rebrote de contagios. Usando el “modelo R” de estimaciones, ha señalado que los contagios han bajado desde la magnitud 3 a un poco más de 1 y que no es conveniente cesar la cuarentena hasta que la tasa de contagios se ubique debajo de 1.

El Gobierno ha tomado otras decisiones, entre ellas, que la inamovilidad de la población se iniciará a las 8 p.m., salvo en las regiones más críticas; que los bancos amplíen su horario de atención al público para impedir la aglomeración de los beneficiarios que cobren los bonos de ayuda social; que desde el lunes 18 de mayo, los menores de 14 años acompañados de un adulto podrán salir a 500 metros de su vivienda por 30 minutos como máximo; y que se “intervendrán” 380 mercados críticos para que no se conviertan en focos de contagio, en coordinación con los municipios.

Las medidas son atendibles a la opinión de la mayoría de especialistas que recomendaron mantener la cuarentena, y esta decisión solo será consistente si se producen cambios que logren eficacia en esta etapa y luego de la cuarentena.

El propósito es evitar toda aglomeración. Por ejemplo, la ampliación del horario de atención de los bancos por 2 o 3 horas más, no será una solución a las aglomeraciones si no va acompañada de una masiva entrega de los bonos a través del dinero electrónico, usando los celulares. Al mismo tiempo, como lo ha señalado el saliente expresidente del Banco de la Nación Luis Arias Minaya, no deben realizarse anuncios generales sin fecha fija para evitar que las personas acudan a los bancos a pedir información.

Sobre los mercados, es necesario que se atienda que el concepto de “intervenir” se refiere ante todo a garantizar dentro y fuera de ellos el orden público y sanitario; en el primer caso, evitando las aglomeraciones y en el segundo, la presencia de vendedores contagiados. Bien vale la pena también en ese punto realizar un esfuerzo.