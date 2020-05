En el Día de la Madre

Si vamos aprendiendo la lección, haremos lo posible para que este domingo nuestras madres, a pesar de la distancia, sepan cuánto las amamos. Con una simple y básica videollamada será suficiente si somos claros y directos. Empáticos, como dirían los analistas. Preferible evitar las metáforas. Mejor recordar sin juzgar ni aludir sacrificio y abnegación. Es bueno preguntar cómo se sienten y no idealizar situaciones ni momentos.

Sabemos hoy la importancia real de las palabras, de las que no se adornan, de las que no mienten, de las que lanzan su fuerza en medio de un escenario inédito y de emergencia. De las que provocan un cambio y son un arma contra el sesgo comercial del día. Muchas no recibirán flores, pero quizá un dibujo imperfecto de una rosa sea aún más especial.

Madre, reconozco tu paciencia y sé de tus sueños. Demoraste en asumirlos, pero ahora son reales y posibles. A pesar de los años nunca te diste por vencida y al fin te priorizas como me has enseñado desde siempre. Claro, no somos las heroínas del cuento y de perfectas no tenemos nada, sin embargo, la creatividad es nuestro fuerte.

Así que bastaron los legados, para rescatarlos y ensayar conceptos que me han ayudado a eliminar las culpas y a caminar en libertad con licencia a equivocarme, corregirme y levantarme sola.

Entonces me convertí en aprendedora oficial de sabias como Francisca, Cristina y Zenaida. Mujeres de la sierra y de la selva que lideran sus propias vidas y alientan en sus hijos una búsqueda distinta de mirar y cambiar el mundo.