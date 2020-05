El ministro de Salud, Víctor Zamora, afirmó el martes, respondiendo a una pregunta de una radio de Madre de Dios, que ya había un plan para proteger del virus a las comunidades indígenas. Dijo que la implementación depende de la capacidad del sistema de salud en cada región. “La implementación se encuentra en pleno desarrollo en Loreto”, añadió. Y que los ministerios lo presentarían a las organizaciones indígenas en una reunión.

Sin embargo, ni una ni otra cosa. El plan no está “en pleno desarrollo” en Loreto. En la reunión, que se realizó a pedido de las organizaciones y no por iniciativa gubernamental, no presentaron un plan nacional, sino uno sectorial para Loreto. Este empezará a ejecutarse como piloto en Balsa Puerto, provincia de Alto Amazonas. Los funcionarios ofrecieron terminar de preparar un plan para pueblos indígenas amazónicos en los próximos días.

El apu Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Ticunas y Yaguas, provincia de Mariscal Castilla, en Loreto, refiere con mucho dolor que en las postas no hay indumentaria de bioseguridad ni medicamentos para atender a los indígenas con síntomas de la covid-19. En Caballococha, médicos y enfermeros se han enfermado y no han sido reemplazados.

Los dirigentes de la principal organización de los pueblos amazónicos, Aidesep, esperan hace días las pruebas de descarte en Ucayali. ¿Esas redes de salud disminuidas, colapsadas, golpeadas en recursos y personal asistirán adicionalmente a la población indígena?