¿Cuántos días más de cuarentena pueden aguantar la población y el gobierno? Según algunos esta ya ha terminado para todo fin práctico, con altas tasas de desobediencia. Sin embargo, a 72 horas de la fecha final, en el gobierno todavía se discute si es conveniente y/o posible prolongarla. Se entiende que esto sería bajo las normas de apertura comercial que vienen siendo aprobadas.

Con una pandemia que no ceja, o cede muy poco, los dos puntos de vista se han vuelto tajantes, incluso dentro del gobierno. En síntesis, unos sostienen que la cuarentena no sirve y además hambrea. Otros afirman que si el confinamiento no se mantiene, las ya abundantes muertes van a dispararse. El gobierno está atrapado entre dos decisiones impopulares.

La difundida indisciplina frente a las normas de distanciamiento social, sumadas a las limitaciones de las técnicas de monitoreo de contagiados en el país reducen mucho la confianza en fórmulas intermedias para los siguientes pasos de salida de la pandemia. En un sentido estricto, la necesidad de distanciarse para salvarse no ha cambiado de marzo a la fecha.

Los 50+ días de cuarentena rígida sí han funcionado para evitar un número mucho mayor de contagios y de víctimas (abundan los ejemplos en el mundo). No está garantizado que una cuarentena más flexible permita avanzar en la reducción de contagios y víctimas. Tampoco está garantizado que esa flexibilidad produzca un respiro económico suficiente entre los sectores más necesitados.

Hasta aquí el grueso del distanciamiento social ha sido producido por las normas gubernamentales, y estas no han sido universalmente acatadas. Si se da un levantamiento de la cuarentena, eso pondrá la decisión y la tarea en manos de los particulares, algo que no parece una fórmula de eficacia, al menos en este país.

De otra parte, si es cierto como pregonan algunos, que la cuarentena rígida no impide un enorme desborde de infractores, voluntarios u obligados por las circunstancias, entonces prolongarla no constituiría en sí mismo un problema. El argumento es discutible, y tiene aristas, pero quizás puede ser añadido a otros más firmes a la hora de decidir.

Es probable que para cuando estas líneas aparezcan, hoy viernes por la mañana, ya tengamos una decisión. Pero las decisiones de la economía probablemente ya han abierto de hecho la caja de Pandora de la contaminación.