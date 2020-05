Por: Diego Vargas

Muertes al margen, el gran golpe del coronavirus ha sido a la política mundial. Política adicta a la tensión izquierda-derecha y a su correlato inmediato: el conflicto liberalismointervencionismo. Esta pandemia atrapó al lobo de Hobbes en la isla de Rousseau. Lobo que devora los restos de Confucio y Locke.

Este virus ha evidenciado las contradicciones de los principales regímenes, al exponer vergüenzas propias y virtudes del enemigo. Occidente construyó un discurso que lo llevó a sacrificar vidas para garantizar la libertad. El Asia totalitaria, en cambio, sacrificó la libertad para garantizar la vida de las mayorías. Pero seamos sinceros, libertad sin buenas condiciones de vida no es libertad; y vida sin libertad no es vida. Los muertos de Wuhan y Nueva York perdieron su libertad, el derecho a vivir.

Resulta irónico que China se luzca capaz de garantizar la salud a sus ciudadanos. Un logro que se exhibe mediante una narrativa del bienestar masificado, y la sensación de estar todos contentos con su cuota de libertad. Por si fuese poco, China se muestra solidaria tendiendo la mano al resto para luchar contra la pandemia. Si no fuera porque es China, parecería el sueño norteamericano. La ironía aumenta cuando encontramos en Estados Unidos, un gobierno insolidario que busca celebrar una cifra de muertos con seis dígitos. Una narrativa con venta de armas y cowboys asustados. Si no fuera porque es Estados Unidos, parecería un cuento chino.

En Europa, los idearios parecen involucionar. Cuando creíamos que asistíamos a los funerales de los discursos totalitarios, empezamos a escuchar sus pasos resurrectos. A la izquierda de la izquierda y a la derecha de la derecha, se posicionan fanáticos crispados.

Así, en España, el gobierno socialista comparece diariamente ante los medios, para justificar sus decisiones y los esfuerzos de una sanidad pública que no llega en tiempo y forma, tal y como se lo exige una derecha que reclama –compulsiva y contradictoriamente– mayor acción y menor intervención. En el Reino Unido, su primer ministro es un náufrago afiebrado que juega a Churchill y cada día se parece más a Trump.

Las potencias democráticas están atrapadas entre el relativismo moral y el principio de legalidad. Por su lado, las potencias totalitaristas no pueden esconder un devenir en sociedades donde sus individuos de tanto parecer hombres libres e individualistas terminarán siéndolo. Este trastoque tiene sentido porque, por un lado, los principios que sirvieron para aspirar a la democracia no sirven para sostenerla; y, por otro, en una sociedad tan mediática, el totalitarismo no puede vender una verdad única.

Además, la historia acredita la maleabilidad de discursos políticos y corrientes económicas. Sea en un Estado de derecho, o en un Estado de lo impuesto, una sociedad con tanta información termina desinteresándose de la cuestión pública, y de definiciones teóricas. La sociedad de la información no se centra en el político, sino en el buen desempeño de un chip y la pertinencia de un algoritmo. Hoy interesa más el programa informático que el programa político.

Mal parada quedará nuestra especie (desde el darwinismo o el creacionismo), si no logramos dejar atrás la tensión izquierda-derecha, y el correlato intervencionismo-liberalismo en el marco de la acción pública. Una manera de honrar a los muertos del coronavirus será entender la política como una pulsión inmanente de la vida y la libertad.