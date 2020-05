¿Perdiendo la vida y la bolsa?

El gobierno ha decidido levantar la cuarentena de manera selectiva y por etapas, lo que no significaría que termina, sino que debe darle sitio a la reactivación porque si no perderíamos la vida y la bolsa.

No estamos de acuerdo. Pese al agravamiento del sistema de salud (falta de camas, oxígeno, ventiladores, UCIs y, ahora, médicos), sociales (desobediencia, cárceles, emigrantes, desobediencia) y la corrupción policial, pensamos, como Waldo Mendoza, que el costo económico y en vidas va a ser mayor. Aún estamos en la fase de alto ascenso de los fallecidos. ¿Qué pasará con la población en la calle, ahora?

Un gran problema es que el gobierno, en 8 semanas, no ha podido cumplir con la totalidad del bono de 380 soles quincenales. Hace 8 días (tardísimo) se anunció el bono familiar universal. Pero hasta ahora no sale. Si la población no puede trabajar y no tiene dinero, ¿qué puede hacer? Ahí está el problema.

El gobierno tiene el dinero y la voluntad de entregar los bonos. Pero el Estado no tiene las capacidades porque no está “mapeado” el universo social: lo que hay en el Midis, no está al día. ¿Y eso por qué?

Porque como el boom de precios de las materias primas iba a durar 25 años, el crecimiento “basta y sobra” para disminuir la pobreza, que bajó hasta el 20.5%. ¿Ya ven que funciona? Por tanto, el Estado se dedicó a paliar la extrema pobreza (las familias que ganan menos de S/ 1,500/mes, monto discutible) en la sierra (Juntos y Pensión 65). Hasta hoy la ortodoxia critica esos programas.

Pero los ministros de economía no vieron –no quisieron ver– que los vulnerables “no pobres” (pero pueden recaer en la pobreza) son el 32,2%. Así, el total de pobres sumado a los vulnerables es 57.7% (20.5 +32.2). Como vulnerables suena feo los escondieron con otro nombre: “clase media emergente”.

No es lo mismo en Bolivia, donde la Renta Dignidad (Pensión 65), el bono Juancito Pinto (para todos los escolares pobres) y el bono Juana Azarduy (para las mujeres gestantes) llegan al 52% de la población nacional. Hoy, el gobierno derechista de Jeanine Áñez, heredero ilegítimo de esa política, ya está repartiendo un bono universal de 500 bolivianos.

No planteamos un Estado paternalista. Pero sí que erradique el cuento de que “las materias primas proveerán”. Que reconstruya Pisco (2007) y Piura (2017), que comience la diversificación productiva para reducir la informalidad, que conozca la situación real de su población y dedique sus mayores esfuerzos a la educación, a la inversión pública y la salud (1).

Pero eso no ha sucedido (más allá de loables esfuerzos) por el virus del Estado subsidiario. En el CCD de 1993 se dijo que la subsidiariedad bien entendida es que los privados provean los servicios de educación y salud y, allí donde ésta no llegue, entonces será complementada, subsidiariamente, por el Estado. Claro, eso es un imposible. Pero de que trataron, trataron.

Es por eso que las múltiples tentativas de reforma de la educación y la salud, de la carrera pública, de las AFP, etc. son puestas de lado o diluidas, incluyendo el informe de la Comisión de Protección Social (2) de este gobierno para la reforma de la salud (nada menos), las AFP y el seguro de desempleo. Si no hay reformas anticipatorias vienen los cambios revolucionarios, dijo en el 2015 Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Como diciendo, después no se quejen del “populismo”.

Para terminar, “como el PBI peruano no aguanta más cuarentenas”, con la población en la calle –debido a la incapacidad de dotarla de ingresos monetarios– y con el sistema de salud colapsado, ¿nos encaminamos a la peor de las pesadillas: perder la vida y la bolsa? Y esta vez, parafraseando a Vergara, ¿no solo con poca Nación sino también con menos Estado? Espero estar equivocado.