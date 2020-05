Grave error

El presidente Martín Vizcarra ha reconocido que, a pesar de los avances obtenidos en el control de la cuarentena, los resultados no son los esperados, al mismo tiempo que criticó a las personas que violan el aislamiento obligatorio en alusión a las colas en los bancos y el desorden en los mercados.

Contradictoriamente, el jefe del Estado ha señalado que depende de cada persona cuidarse, y que no es correcto esperar la presencia de las fuerzas del orden para obedecer las reglas de la emergencia. También se ha resistido a endurecer las medidas de aislamiento en las regiones como Piura y Lambayeque donde un porcentaje alto de personas desacata las reglas de aislamiento y distancia social.

Esto equivale a renunciar a la obligación del Gobierno a garantizar el orden público y dejar que las excepciones, que antes eran aisladas, se generalicen. Las imágenes en varias ciudades muestran que la policía permanece impasible ante el desorden y forcejeos en las colas de los bancos, y el tránsito de los vehículos que circulan sin los pases de rigor.

Luego, el Estado deberá esforzarse para contener la explosión de contagios que suceden a la vista de las fuerzas del orden. Eso sucedió en Iquitos, donde los casos que colapsan los servicios de salud se originaron en el período de cuarentena.

No puede dejarse el trabajo a medias, ni aprobarse medidas que, al implementarse, agraven los problemas que se pretenden encarar. Es grave que el mismo Gobierno relativice el estado de emergencia.

En el caso del pago bancarizado de los bonos, el Gobierno es el principal promotor de los contagios, tanto por no garantizar un mayor número de pagos a través de dinero electrónico, como por no cumplir su función de ordenar el acceso de las agencias bancarias. El presidente sostiene se han dado alternativas para que los beneficiarios puedan hacer las transacciones por otros medios, pero parece ignorar –y de paso la inmóvil SBS– que la mayoría de bancos no atienden reclamos personalizados a través de sus páginas web y que las consultas por teléfono están saturadas, tienen pocos trabajadores en los terminales de dichas líneas y que es prácticamente imposible resolver un reclamo por esas vías, de modo que a las personas no les quede más remedio que acudir físicamente a las agencias bancarias. Él no se imagina el maltrato de los clientes en la mayoría de bancos en tiempos de la pandemia.

Todo llamado a la conciencia es bienvenido, pero no se pueden aprobar normas para el orden público que no se cumplen. No se puede bajar los brazos porque el camino es largo.