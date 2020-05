No dudo de la buena intención del almirante Jorge Montoya cuando plantea que, por el covid-19, el estado está en guerra y que eso demanda un papel central de las fuerzas armadas, ni, tampoco, de lo equivocado y peligroso de su propuesta.

El ex jefe del comando conjunto viene sosteniendo desde hace días, como ayer en La República, que, como “el estado está en guerra”, se necesita organizar la respuesta en torno a la Secretaría de Seguridad de Defensa Nacional.

El rol de la fuerza armada en un momento dramático como este es fundamental, al igual que las instancias responsables de la salud pública, policía, cancillería o los ministerios vinculados a la reactivación, desde el MEF hasta las carteras sectoriales.

A diferencia, Montoya plantea que “la única organización que queda en el país que puede hacer un planteamiento estratégico para este tipo de cosas es el comando conjunto”, pues “los políticos son ignorantes en estos temas”; que el consejo de estado –el presidente de la república y los titulares de los poderes públicos– “no tiene capacidad de ejecución” y que ahí “se sientan para conversar, para perder tiempo”, algo que los demás sectores, por ideología o ignorancia, no son capaces de entender.

Ni el ministro de Defensa –un general en retiro– se salva de la crítica del almirante Montoya, quien –ojo– suele ser el vocero oficioso de lo que no pueden opinar sus colegas en actividad.

La respuesta al C19 tiene deficiencias, pero se supone que la fuerza armada es parte del estado, no un estado aparte. A eso de que ‘solo la fuerza armada salvará al Perú’ del C19 y de que estamos en guerra y que hay que aplicar métodos de guerra, se le debe responder como el filósofo español Fernando Savater en una charla notable en el Hay Festival hace un par de días:

“Los políticos siempre están pensando en un estado de guerra para ver si ellos se engrandecen como grandes generales, esto no es una guerra, es un peligro colectivo que, como los terremotos, no tiene nada de bélico (...), no escuchar a los militares que dirigen los países en guerra, sino a los científicos que conocen soluciones no basadas en estampitas mágicas ni remedios de un brujo, sino en la ciencia del conocimiento y en las pruebas”.