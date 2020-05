¿Cuál delivery?

Voy a contarles mi experiencia personal con los delivery. Antes de la pandemia mi vida transcurría entre Surco y Miraflores, por supuesto, pedir comida a través de aplicativos era casi una rutina. Cualquier antojo, a cualquier hora del día, incluso de madrugada.

Cuando se inició la cuarentena decidí quedarme con mi madre para acompañarla y cuidarla. Ella vive en el Rímac y, si de delivery se trata, hasta aquí casi nada llega. Mi búsqueda ya no pasaba por un rico postre, un buen sándwich, una ensalada o alguna exquisitez culinaria. Solo queríamos un servicio de entrega de productos básicos como carnes, verduras y algunos abarrotes para evitar salir de casa y ponernos en riesgo.

No tienen idea de cuántas llamadas realice, marqué todos los números que me pasaron. La respuesta fue siempre la misma, “hasta allá no llegamos”. Nadie cruzaba el río, todos me respondían que solo iban a Surco, Miraflores, San Isidro, Magdalena. Un poco más al centro, tal vez Lince o Jesús María, pero hasta ahí nomás. No importaba si tenía cómo pagar sus precios inflados, e incluso ofrecerles costear el envío por encima de sus tarifas.

Y no es que antes de la pandemia fuera diferente, hasta aquí ni la comida rápida llega. Así que, desde este lado de Lima, la discusión sobre el delivery resulta vana e intrascendente. Solo queda ir al mercado, a ese foco infeccioso que las autoridades ni miran como en tantos otros distritos, o con suerte a un supermercado. Tal vez sea bueno salir de la burbuja y buscar soluciones más integrales e inclusivas.