Reabrir la economía

A tono con el anuncio del presidente, se ha oficializado la reanudación de las actividades económicas. El marco general de este proceso se regirá bajo los principios de la gradualidad y progresividad, por lo que se ha establecido cuatro fases, la primera de las cuales se llevará a cabo en el mes de mayo, según el Grupo de Trabajo Multisectorial.

Los primeros sectores en la reapertura serán minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes, y comercio, aunque la norma publicada precisa que será una reanudación relativa de actividades y no total, supervisadas por la Autoridad Nacional de Salud.

Sobre minería e industria, donde se encuentran las actividades pesqueras y de la gran minería, existe poco debate sobre la seguridad sanitaria que ello implicará, por la facilidad de aislar las actividades. Sucede lo mismo con el sector construcción donde la priorización ha sido más estrecha, especialmente para poner en marcha las grandes obras de inversión pública.

Se ha generado un debate sobre el sector servicios y turismo, porque entrañan actividades que emplean masivamente trabajadores que operan en las ciudades y se desplazan con el transporte público. Un sector critica especialmente la autorización de reapertura de restaurantes y afines autorizados para entregar los productos a domicilio -delivery- con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en el local.

No debería extrañar que se ponga énfasis en el cuidado de la vida de las personas y no solo en la satisfacción del cliente. Debe entenderse que la reapertura de la economía no es asunto que atañe, estrictamente, a las empresas. Ante todo, es la reapertura de las relaciones sociales en toda la línea que implica la interacción de personas. En ese sentido, es ocioso detenerse a dilucidar si las restricciones son de orden sanitario a laboral, o pretender que las medidas adoptadas para un sector no tengan repercusión en otros.

Esa es la nueva normalidad, que pasa por asumir que esas relaciones sociales y económicas no podrán ser como antes, y que la mitigación de la pandemia no será exitosa sin la adaptación. El principal riesgo de atender reclamos que impliquen la presencia de más personas en las calles, sin supervisión de las autoridades y sin garantías sanitarias, es una segunda ola de contagios, más fuerte que la primera. No habrá nueva normalidad sin la renuncia a una parte de los modelos de pasado, entre ellos la subestimación de la vida como el principal valor a respetar.