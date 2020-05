Hoy acaba la hibernación de actividades económicas. Aunque todos sabemos que ese proceso será progresivo, hay medidas de la #CuarentenaNacional, que deben quedarse para siempre. Una de ellas, es el teletrabajo.

Convengamos que a estas alturas de la crisis COVID-19, mucha gente ha ganado harto tramo en su “curva de aprendizaje” respecto de las actividades digitales. Ese es un capital que no se puede perder. Hay que potenciarlo con urgencia. Al menos en zonas urbanas.

Porque, la asunción abrupta de la digitalización que experimentamos demanda aplicar todos los supuestos que habíamos elaborado ayer: el uso de robots y la inteligencia artificial en actividades rutinarias, la aparición de los empleados digitales o “chatbots” y la flexibilización extrema de las jornadas laborales.

Esto no es verso, es otra realidad que el Perú tiene que promover ya mismo. De lo contrario, en esto, también se nos van a “escapar las tortugas”. Por eso, aquí tres sugerencias para que los decisores ejecuten rápido: 1. Aplicación de programas para el desarrollo de “competencias digitales”. Ojo, no hablo de ofimática (uso de “Excel”, “Word”, etc), sino de aprender a “pensar en digital”, 2. Incentivos laborales para el teletrabajo. Premiar en el mercado la demostración concreta de “habilidades digitales” vía bonos y mejoras, 3. Redefinición de las jornadas laborales con porcentaje digital.

El futuro fue ayer, aceptémoslo.