Decidir a qué paciente le damos el ventilador es algo que nunca pensé hacer. Doctor Hugo Rodríguez, del hospital Carrión.

Cuidado que cuando van al mercado y compran papa y tomate, se llevan de yapa el COVID-19. Martín Vizcarra.

No podemos pasarnos la vida en cuarentena. María Isabel León.

No es momento de pensar en fútbol. Presidente de la FPF Agustín Lozano.

La cuarentena es menos acatada. Víctor Zamora.

Es un momento muy jodido, pero juntos haremos un mejor país. Eduardo Hochschild.

La situación realmente es un desastre. La salida va a ser lenta, lenta. No vemos un rebote en el 2021. Es un golpe muy importante y no es tan fácil salir. Hacia el 2022 nos acercaremos al nivel pre COVID-19. Hugo Santa María.

Recién el día 36 el premier nos invitó a los alcaldes a conversar, no solo estamos para repartir canastas. En la lucha al COVID-19 no sobra nadie. Jorge Muñoz.

La dirección de esta iniciativa va a quienes tengan más recursos, mayor nivel de tributación. Estamos en la fase del procesamiento, la perspectiva apunta a recaudar S/ 300 millones mensuales y no será permanente. En principio, mientras dure la pandemia. La proyección sería hasta diciembre de este año. No planteamos una propuesta dirigida a la riqueza, en principio lo descartamos, porque es bastante complejo identificarlo. Esto es más operativo y dinámico en su operación que son los ingresos mensuales, que tienen las personas naturales y jurídicas. Vicente Zevallos sobre el ‘impuesto a la riqueza’.

No lo hemos analizado en profundidad. Martín Vizcarra sobre lo mismo.

Llegó la hora de cobrar más impuestos a los ricos. Pero eso no basta. Para cobrarlos bien, hacer justicia tributaria y subir la recaudación, se necesita una batería de impuestos y además reformas en la deteriorada Sunat. Un solo impuesto a la solidaridad no tendrá gran efecto tributario, solo político. Debemos pensar en grande. Francisco Durand.

¿Vienen a dar lecciones los que han tenido hace poquito la responsabilidad y no hicieron nada? Lo poco que hicieron fue indultar a narcotraficantes. Bienvenidas las recomendaciones, pero no sean frescos los que tuvieron la oportunidad y no hicieron nada. Martín Vizcarra.