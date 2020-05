El mundo reflexiona

Los únicos consensos en la reflexión sobre los efectos de la pandemia en el mundo son que el Covid-19 ha generado un cambio hace poco inverosímil y lanzado a la humanidad a una gran incertidumbre en todos los ámbitos de la vida social. Luego de esta reflexión compartida, las sensaciones divergen, una señal de que el futuro, como antes, de la pandemia seguirá siendo un objeto en pugna, lo que se aprecia en la selección de reflexiones de notables académicos reseñados por este diario.

Y es que el futuro tiene que ver con el pasado. Ni modo. La escritora canadiense Naomi Klein apunta que cuando la gente hable sobre cuándo las cosas volverán a la normalidad, recordemos que la normalidad era la crisis y que necesitamos catalizarla pandemia en una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. Sin embargo, nuestro compatriota universal Mario Vargas Llosa alerta de que el miedo puede regresarnos a la tribu, que había un proceso en marcha de disolución de fronteras, que la globalización estaba funcionando bastante bien, pero se corre el riesgo de retroceder, creyendo que esas fronteras van a protegernos mejor contra la pandemia.

El sociólogo francés Alain Touraine desconfía del futuro mencionado a secas. Critica el relato bélico de la pandemia porque sería una guerra sin combatientes, donde desde “este lado” no hay un estratega porque vivimos en un mundo sin actores. Señala que EEUU ha abandonado el papel de líder mundial y que en Europa nadie responde (“no hay nadie en lo alto de la tabla”), no hay ni actores sociales, ni políticos, ni mundiales, ni nacionales, ni de clase. Sin responder a esa crítica severa, el escritor chino Yan Lianke desliza una salida nihilista pospandemia. Si bien anota que la gente debe volver a pensar en si vale la pena la idea de una comunidad humana con un futuro común, apunta que no se debe discutir qué sistema es mejor, si el capitalismo o el socialismo, porque no es una cuestión entre ambos sistemas. Sostiene que la gente debería pensar en cómo se usa el poder político correctamente para evitar desastres.

La visión menos futurista la expresa la académica de EEUU y feminista Judith Butler, quien sostiene que el virus no discrimina, que nos trata por igual, pero demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil; y advierte la rapidez con la que la desigualdad radical encuentra formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas, y que esa desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine en adelante.