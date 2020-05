El covid-19 ha generado muchas expresiones terribles y dolorosas, y una de ellas está en las cárceles peruanas pues su hacinamiento tradicional las ha convertido hoy en mataderos.

Su colapso en el C19 estaba, por la crisis del sistema penitenciario, cantado, y así lo advirtieron muchos, incluida esta modesta columna, pero la reacción del gobierno fue insuficiente y a regañadientes, como evidencia la respuesta del presidente Martín Vizcarra.

“Un criminal, un corrupto que ha robado al estado aprovechándose de recursos de todos los peruanos, un feminicida, un violador de menores, ¿vamos a permitir que salgan? Este gobierno no lo va a permitir”, señaló Vizcarra, y luego respondió a sus críticos: “Bienvenidos recomendaciones y aportes, pero no sean frescos queriendo dar lecciones los que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada”.

Tiene razón el presidente en que la crisis de los penales es antiquísima, pero nadie le pidió liberar a esos reos, sino que el trato a todos los internos sea digno en esta circunstancia, pues la pena de muerte no ha sido restablecida. Su respuesta tiene, penosamente, un tufo inaceptable a ‘limpieza social’.

Esto va más allá de las liberaciones recién decididas para personas con amplio reconocimiento público como Keiko Fujimori y Susana Villarán –enhorabuena por ellas, sinceramente; esta columna respeta los fallos judiciales–, pero el problema es más amplio y alcanza a los 97,500 internos, a todos, a los conocidos y a los que no lo son.

El ex presidente de la FPF, Edwin Oviedo, tiene síntomas evidentes de C19 y su familia solicita su traslado del penal de Picsi –donde ya han fallecido nueve internos– a un centro de salud. Lo mismo ocurre con Antauro Humala, en el penal Ancón II. Debe hacerse.

También, con internos menos conocidos pero que igual merecen un trato digno, sobre quienes me han escrito, como Juan Alonso Aranda y Lucho Vega, dentista y médico en Castro Castro, que están infectados y graves.

Una sociedad y un gobierno se definen por la manera como tratan a ciudadanos que están en grave riesgo, como, sin duda, están hoy los presos.

Las cárceles no son mataderos ni se ha restablecido la pena de muerte. Se debe actuar ya, por humanidad.