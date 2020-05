Futuro inmediato

Me he referido en esta columna a sectores muy visibles a los que el Gobierno no asistió ni aún asiste en la emergencia económica y sanitaria. Esta vez apunto a una omisión del Ejecutivo acerca de sus medidas y, también, a otro sector desatendido en la pandemia: 3.000 internos de medicina.

Un medio de Yurimaguas denunció el miércoles que el Midis ha elegido bancos sin sucursales en esa ciudad para el cobro del subsidio ‘Me quedo en casa’. La respuesta de la ministra Ariela Luna fue: “No todo es ventanilla, usen las aplicaciones para cobrar”.

La policía llegó ayer al Banco de la Nación de Surco debido a la aglomeración. ¿Por qué tantas personas? Mujeres de mediana edad querían averiguar la fecha de cobro del bono porque no saben consultar en internet. La misma ministra dijo al inicio de la pandemia que “la gente” imprimiera su notificación para cobrar el bono. ¿Quiénes tienen impresora?

Una interna de medicina de Ica y otro de Cusco revelan que, tras la suspensión del internado el 16 de marzo -porque el sistema de salud no los cubre con un seguro-, corren dos riesgos: retrasar dos años su fecha de egreso o estropear su formación.

“Las universidades nos dan la opción de continuar con una preparación virtual, o seguir el internado el siguiente año. No seremos médicos de calidad con preparación virtual, no podemos ser internos de medicina virtuales, por el bien de nuestra formación académica y por el bien de nuestros futuros pacientes”, comenta ella. ¿Sunedu se encarga de esta cuestión?