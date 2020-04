A mí no me robaron este mes de abril

El abril 2020 que hoy termina será inolvidable por la tristeza, el dolor y el miedo que trajo pero, también, porque vino con la oportunidad singular de repensar la forma como cada quien ve la vida, su propia vida.

Será, como escribió Alonso Cueto, un mes del que “recordaremos la soledad de las pistas, la incertidumbre de las mañanas, la esperanza que algunas noches pueden ofrecer”, e imposible de olvidar por “las imágenes, los sonidos, las sensaciones que quedarán una vez que pasen los meses y los años”.

Pocas veces se debe haber recordado tantas veces en la prensa internacional el poema de TS Eliot como en este abril 2020: “Abril es el mes más cruel: engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales”.

En el Perú fue muy cruel, con la muerte de un millar de personas por el covid-19; caminantes sin hogar queriendo volver al terruño huyendo de la nada; el hambre que compitió con ventaja ante el riesgo del contagio; la explosión del hacinamiento en las cárceles; la pérdida de empleos, remuneraciones e ilusiones, el miedo al futuro.

Este abril 2020 deja la sensación de miedo, como recordó Martín Caparrós: “Lo que está en crisis es el mundo: nunca hubo una crisis tan general. Aunque sus soluciones, parece, serán locales, nacionales, y sálvese quien pueda”.

El miedo acechó en cada momento, a contagiarse y morir, a contagiar y matar hasta a las personas que queremos.

Pero este abril 2020 también trajo la oportunidad de hacer las cosas más despacio, de pensar lo importante que no veíamos y lo irrelevante que nos agobiaba. Por ello, cuando acabe, creo que voy a extrañar un poco la cuarentena.

Esta semana, en mi clase en la Universidad del Pacífico, me di cuenta que estaba siendo muy pesimista con unos veinteañeros por lo que está pasando en este abril 2020, y les recordé esa rara maldición que dicen los chinos: “Ojalá vivas en tiempos interesantes”, haciéndoles notar el privilegio de ser testigos de lo que hoy pasa.

Pienso igual. A diferencia de la gran canción de Joaquín Sabina que pregunta “¿quién me ha robado el mes de abril, cómo pudo sucederme a mí?”, la verdad es que a mí no me robaron este mes de abril 2020, cruel pero inolvidable.