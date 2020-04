El imbécil alfa ataca de nuevo. Y propone, enajenado y embrutecido como siempre, que el coronavirus se trate con “inyecciones de desinfectante”.

No solamente con eso, adivinarán. También sugirió irradiar los cuerpos de los infectados (por dentro, ojo) con luces ultravioletas. “Sería interesante probarlo”, comentó Donald Trump exhibiendo lo que contiene su sesera.

Así se lo dijo a Bill Bryan y a Deborah Birx con absoluta impudicia. Para más inri, Bryan es el director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional y Birx es la coordinadora de la Respuesta al coronavirus de la Casa Blanca. Nada menos.

La reacción de la comunidad científica americana fue inmediata. El profesor de Harvard, Bryan Hayes, tuiteó: “Por favor, no hagan eso. Atentamente, todos los toxicólogos”.

El neumólogo Vin Gupta señaló en NBC: “Inyectarse o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza es un método habitual para las personas que quieren matarse”. Un importante fabricante de productos desinfectantes se vio obligado a advertir en todas las redes sociales que sus productos no debían ingerirse. Hasta Joe Biden, el candidato demócrata, salió a implorarle a los seguidores de Trump: “No me puedo creer que tenga que decir esto pero, por favor, no beban lejía”.

El poder, ya saben, es contrario a la humildad y a la autocrítica, por lo que, en vez de disculparse por la tormenta desatada, relativizó todo. Y dijo que solo fue un comentario sarcástico. Una ironía. Un chascarrillo. O algo así.

Es más. Con la sutileza de un choque de trenes sugirió que sí le seguían restregando sus propias palabras, cancelaría las conferencias de prensa diarias sobre el estatus del coronavirus en los Estados Unidos.

La cosa no es para risa, es verdad, aunque provoque. Porque, pese a que cueste creerlo, hay gente que sigue las disparatadas recomendaciones de Trump. Para muestra, un botón. La autoridad sanitaria de Nueva York registró, en estos últimos días, treinta casos de heridas por ingesta de productos de limpieza.

Como sea, pocos jefes de estado van a salvarse del balance catastrófico de la pandemia, pero presumo que Donald Trump será, sin duda y por lejos, el presidente que encabece esta lista de personajes tristemente célebres que, en lugar de salvar vidas, hicieron el ridículo.