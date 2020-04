C19: Un caos sin novedad en el frente

El Perú aún no ha alcanzado, al día 45 de la cuarentena, el pico de la pandemia, pero ya abundan escenas de un país desbordado por carencias que, sin embargo, no llegaron con el C19 ni significan novedad en el frente.

Un motín en el penal de Castro Castro deja una decena de presos muertos, con escenas parecidas en varios de los 68 penales del país por la angustia de la expansión del C19 por el hacinamiento en los mismos. Pero el problema de las cárceles no es reciente, solo que el coronavirus lo exacerba.

Las camas UCI se agotan, mientras cada día hay más plantones en los hospitales por falta de recursos para tratar a los contagiados por el C19, pero esta carencia, además de la basura, contaminación y demora excesiva en la atención en la mayoría de centros de salud del país no es nueva; con covid-19 o sin este, la gente se muere en el Perú por demoras en la atención.

Los ‘caminantes’ que pretenden regresar de Lima a pueblos de todo el país ofrecen escenas de pobreza conmovedoras, especialmente por la gran dificultad del estado para ayudarlos, con miles de personas durmiendo a la intemperie a la espera del milagro. Al igual que la comunidad de venezolanos abandonados a su suerte en la pandemia; pero estos no llegaron anteayer.

Los policías se contagian y mueren por la carencia de instrumentos útiles para protegerse realmente de la pandemia, los cuales se compraron de manera indebida, pero la corrupción en la PNP no es ninguna novedad.

La segunda cuarentena acabó, pero la mayoría de municipios no compró las canastas de víveres para lo cual recibieron recursos. Los alcaldes no saben quiénes son sus pobres, no conocen a quiénes gobiernan, y son incompetentes y corruptos, algo que no es novedad.

La situación en las regiones es calamitosa por la debilidad de sus gobiernos, algo que es conocido desde hace mucho tiempo en el país.

La demagogia en muchos políticos solo agrava la situación en la pandemia, pero esto no sorprende a nadie.

La única gran diferencia ahora es que en este año 2020 en el que el PBI puede caer en 20% –la caída más fuerte desde la guerra con Chile–, los problemas se notarán más, pero, en el fondo, no hay novedad en el frente.