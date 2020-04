Solidaridad improvisada y populista

La solidaridad constituye, en una circunstancia dramática como esta, factor crucial de toda estrategia nacional, pero es inadmisible que se la quiera usar de biombo para financiar la popularidad del gobierno en su competencia con el congreso, que es lo que parece estar en la improvisación del mal llamado ‘impuesto a la riqueza’, tal como la entiende el premier Vicente Zeballos.

El viernes, Zeballos anunció este impuesto para quienes tengan ingresos superiores a 10 mil soles al mes, una interpretación politiquera de lo que es un rico, pero el domingo, en su ‘conferencia de prensa’, el presidente Martín Vizcarra optó por enfriar el tema.

Hizo bien el presidente, pues este ‘impuesto a la riqueza’ es un absurdo. No sería, para empezar, al patrimonio, sino a la renta, en cuyo caso las tasas impositivas actuales ya llegan hasta 30%. Solo afectaría a poco más de 71 mil trabajadores, que están entre los solo nueve de cada cien que ahora pagan impuesto a la renta en el Perú.

Más grave aún: el problema hoy del gobierno no es falta de recursos, sino capacidad institucional y de gestión para gastarlos. Ni los ministerios –como el del Interior– ni los gobiernos regionales ni municipales han podido ejecutar siquiera el dinero que se les entregó para la fase de la cuarentena que terminó anteayer domingo 26.

¿Con los recursos de ese ‘impuesto a la riqueza’ van a adquirir más ventiladores o mascarillas hasta para la desatendida policía o los trabajadores de la salud? Eso no se compra por ineficiencia y corrupción, no por falta de plata.

¿O es para financiar el absurdo bono universal, un subsidio generalizado que, como ha dicho Waldo Mendoza, supone repartir a todos por igual “sin fijarse si son Gonzales o Maldini”? ¿O es para financiar la competencia del presidente Vizcarra con el congreso o con una izquierda cada vez más afiebrada, para tener alta popularidad?

La solidaridad es fundamental en este momento, y no se puede descartar un impuesto a la riqueza, pero este debe ser bien pensado y diseñado para usarlo en la emergencia del C19 en vez de la urgencia de la popularidad del presidente Vizcarra, como lo sugiere un premier como Zeballos que no deja de demostrar que no está a la altura del desafío grave de esta pandemia.