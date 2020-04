El presidente Martín Vizcarra anunció hace días que pedirá al Congreso facultades delegadas para dictar una ley que permita la solidaridad “de los que más tienen con los que menos tienen”. El presidente agregó que existen peruanos que sí pueden apoyar al resto de sus compatriotas.

Horas después, sin que el pedido al Congreso se cursara, el premier Vicente Zeballos precisó que se trataría de una ley que no gravará la riqueza sino los ingresos, los mismos que, sin embargo, ya se encuentran afectos a impuestos. En su exposición televisada de ayer, el presidente añadió confusión al señalar que “ni siquiera hemos analizado el tema a profundidad” y que esperará a que el Congreso apruebe la delegación para realizar un planteamiento concreto.

Este es un ejemplo de la necesidad de gestionar los problemas con coherencia y solidez, evitando anuncios gaseosos que generan un debate de altas expectativas y bajas definiciones, aunque se entiende que en medio de una crisis de la magnitud que nos afecta no siempre se puede ser preciso en las salidas.

Una abrumadora mayoría de especialistas ha señalado el carácter antitécnico de más impuestos a los salarios formales en medio de una crisis de oferta y demanda, por su carácter recesivo, injusto, y por sus consecuencias: el monto a recaudar sería menor y los perjuicios mayores. Por otro lado, un impuesto a las remuneraciones, a tono con el lenguaje bélico de estos días, sería una declaratoria de guerra a la clase media, afectada por los recortes de salarios, la caída de la economía, y presionada por el cumplimiento de obligaciones tributarias pendientes. Solo por citar un ejemplo, los contribuyentes objeto de un probable impuesto solidario tendrían que pagar sus tributos correspondientes al año pasado, que la SUNAT ha postergado pero no anulado, y que generalmente no permite que se fraccionen, y, además, ver reducidos sus ingresos con una nueva imposición.

Sería más inaudito que la solidaridad, cuya esencia es el aporte del que más tiene y puede, no afecte las grandes utilidades, de modo que, por ejemplo, no se grave con impuesto alguno los 501 millones de las utilidades de la AFP obtenidas el año pasado, dentro de una lista voluminosa en empresas y personas que se ha recordado los últimos días.

Quizás sea conveniente que no se realicen más anuncios mientras no se tengan decisiones razonadas sobre este punto, o que el Congreso no conceda las facultades sin un compromiso formal de que no se dictarán medidas injustas que incrementen la desigualdad o que se evite incluir en la solidaridad a las grandes utilidades.