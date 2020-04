Preguntas para mañana

Los tiempos difíciles obligan a sacrificios. ¿Quién no los ha hecho en estos días? Una suma de pérdidas irreparables: vidas, salud, educación, empleos, ingresos. Otras perdidas serán reparables en el tiempo, pero no por ello menos dolorosas: no podemos tocar a los que amamos. El virus impone distancia y hoy el virus manda.

Pero a esas pérdidas, inevitables, no se pueden sumar otras. No hemos perdido la libertad. Moverse y reunirse está restringido. También lo está el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la detención en flagrancia o mandato judicial, eso sí, siempre que guarden relación con la pandemia. Pero en todo lo demás no hemos cedido al Estado ni un milímetro de nuestros derechos fundamentales. La libertad de estar informado y el acceso a la verdad no están suspendidas.

Hay un enorme riesgo cuando regímenes autoritarios concentran mucho más poder por una causa noble que responde al bien común. La justificación disfraza el abuso. Se confunde a la población ofreciendo un falso canje por el que te dan seguridad a cambio de que entregues tu libertad. El canje siempre favorece al autócrata y nunca a las personas. Los métodos son antiguos. Primero, te asusto. Segundo, te ofrezco un camino de salvación. Tercero, me entregas tu alma. ¿Cuántos pueblos se han perdido en ese trance? Una mirada a los totalitarismos del siglo XX basta y sobra.

Por eso, es un riesgo que un gobernante democrático se burle de la prensa. Puede incomodarlo no tener las respuestas o, tal vez, compartirlas le parece inconveniente. Pero para Martín Vizcarra, salir del paso diciendo “pregunten mañana” como si las urgencias de la gente fueran menos que un zumbido incómodo, lo coloca en un círculo de gobernantes donde no creo que quiera estar.

Hay preguntas. No sabemos toda la verdad de esta pandemia, ni cómo se toman las decisiones y se asignan los recursos, ni tenemos información de los casos de corrupción, menos de los cambios ministeriales. Nos han ocultado cosas que no debieron ocultarse nunca en una democracia.

¿Quiere preguntas para mañana? Aquí le dejo algunas, presidente.

¿Está o no está disminuyendo la velocidad en el número de contagios? ¿A cuántos días? ¿Y cuantos días son los óptimos para el sistema de salud del Perú? ¿Cuándo se logrará esa meta? ¿El 11 de mayo? ¿Cuántos contagios y fallecimientos han proyectado en las actuales circunstancias? ¿Por qué, si sabían que el descenso de la curva ocurre a los 60 días en el promedio mundial, no nos advirtieron desde el 16 de marzo que la cuarentena sería de meses? ¿Cree que mentir cuatro veces sobre el tiempo del confinamiento da credibilidad? ¿Ha calculado el MEF el costo de 8 semanas sin producción nacional? ¿Cuándo va a revisar su proyección del PBI de este año?

El presidente del Consejo de Ministros señaló que no habría reuniones sociales hasta diciembre. ¿Cuál es la base científica de esta afirmación? Si es cierto, ¿puede descartar, de una vez, el regreso a las aulas para todo el año? ¿Se rescatará a colegios privados? ¿Se recesará el año a los que no pudieron acceder a educación virtual?

¿Nos podrían explicar la sorpresiva renuncia del ministro Morán? Circula un file con imputaciones graves de corrupción en la compra de equipo de protección para la Policía Nacional, ¿son ciertas estas imputaciones? ¿Esa es la razón de su renuncia? ¿Es responsable político del contagio de efectivos policiales que han estado inadecuadamente protegidos? ¿Por qué hay muchos más contagiados en las fuerzas policiales que en las Fuerzas Armadas si ambas patrullan las calles?

Se me acaba el espacio, pero no el cuestionario. Tengo mucho, mucho más. Para mañana.